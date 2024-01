El 6 de enero se cumplió el tercer aniversario del día en que violentos partidarios de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de los dos aniversarios anteriores, esta vez Estados Unidos se encuentra en un año electoral, y el acontecimiento de hace tres años arroja una gran sombra hacia el futuro. A pesar de innumerables grabaciones de video, una investigación del Congreso y cientos de juicios y condenas, todavía hay desacuerdo entre el público estadounidense sobre lo que realmente sucedió ese día.

Según el expresidente Donald Trump, no fue más que una manifestación “pacífica y patriótica”. Según el presidente estadounidense Joe Biden, fue el día en que Estados Unidos casi lo perdió todo. El caso es que el 6 de enero de 2021 una turba violenta de partidarios de Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos para impedir la confirmación de la victoria electoral de Biden prevista para esa fecha. Desde entonces, más de 1.200 personas han sido acusadas de diversos delitos.

Las violaciones van desde agredir a agentes de policía hasta incitar a cometer disturbios violentos. Más de 700 acusados ya se han declarado culpables y al menos otros 170 han sido declarados culpables en el juicio. Incluso en el propio aniversario, el FBI arrestó a tres fugitivos en Florida que también están acusados de delitos relacionados con el 6 de enero.

El sábado, las redes sociales se llenaron de publicaciones y comentarios sobre los acontecimientos del 6 de enero de 2021. En particular, los periodistas que se encontraban en el Capitolio en ese momento compartieron sus recuerdos. Los demócratas aprovecharon el aniversario para recordar que Trump fue en parte responsable del ataque al Capitolio con sus mentiras sobre unas elecciones supuestamente robadas en 2020. Por lo tanto, es aún más importante garantizar que no gane las próximas elecciones.

Trump indiscutible

El presidente Biden adoptó un tono similar durante un discurso el viernes en Pensilvania. Biden explicó que la supervivencia de la democracia estadounidense está en juego en un duelo electoral con Trump, quien actualmente es el máximo favorito para la nominación presidencial republicana. “Donald Trump se trata de sí mismo, no de Estados Unidos. No es sobre ti. La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro”, afirmó el demócrata durante su discurso.

Biden también destacó el papel central de su predecesor, que había llamado a sus seguidores a resistir en el período previo al 6 de enero de 2021 con sus repetidas mentiras sobre el fraude electoral. Hasta el día de hoy, Trump se aferra a estas acusaciones no probadas de manipulación electoral, que han sido rechazadas por decenas de tribunales.

El propio Trump pasó el aniversario en Iowa, donde se celebrarán las primeras primarias republicanas el 15 de enero. Durante dos actos de campaña, minimizó la importancia de los acontecimientos del 6 de enero. Incluso se refirió a los manifestantes condenados como “rehenes”. “Libera a los rehenes del 6 de enero, Joe”, dijo el sábado.

Si nos fijamos en un nuevo video del 6 de enero de 2021, publicado por NBC News, queda claro una vez más lo acalorada y peligrosa que era la situación en la capital estadounidense ese día. El video tomado por uno de los manifestantes muestra un enfrentamiento entre dos miembros del Congreso, fuerzas de seguridad y manifestantes dentro del Capitolio.

En el video de casi ocho minutos se puede ver a los parlamentarios republicanos Troy Nehls y Markwayne Mullin interactuando en voz alta con los manifestantes mientras las fuerzas de seguridad permanecen a su lado con las armas en la mano. “Deberían avergonzarse de ustedes mismos”, dice el texano Nehls a la turba reunida ante la entrada de la Cámara de Representantes. En respuesta, uno de los manifestantes amenazó con que habría una gran guerra civil y mucho derramamiento de sangre si no se revertían las elecciones.

Afortunadamente, esta profecía no se ha confirmado en los últimos años, pero si se produjera otro duelo entre Biden y Trump, esto podría provocar más tensiones. Para Trump, Biden es la “verdadera amenaza” a la democracia en el país, según explicó en una entrevista con Fox News. “Joe Biden es el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Es un incompetente. Él es corrupto. Está destruyendo nuestro país como nadie antes que él”.

Trump también criticó las políticas de Biden. Sobre todo, su política migratoria, que, como él mismo describe, conduce a una invasión de terroristas, enfermos mentales y criminales. Se puede suponer que el 6 de enero de 2021 y sus consecuencias se discutirán más a menudo durante este año electoral, porque aunque la democracia estadounidense no cayó ese día, sigue tambaleándose.