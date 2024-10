Mientras las fuerzas de Israel persistían en sus bombardeos contra algunas zonas de Beirut y del sur del Líbano en su combate contra las milicias chíies pro iraníes de Hezbolá, dentro del país se realizaron numerosas conmemoraciones por el aniversario del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre del año pasado.

En una de estas acciones de recordación Rafi Ben Shitrit, cuyo hijo Elroi fue asesinado en el kibbutz Nahal Oz, pidió la creación de una comisión nacional que investigue “a fondo el desastre del 7 de octubre”. De acuerdo a lo que informó el diario israelí Haaretz, Ben Shitrit dijo que pidió la instauración de esta comisión “desde lo más profundo de un corazón afligido y por amor y preocupación por esta tierra, sin ninguna agenda política”, palabras que fueron acompañas de fuertes aplausos de los asistentes.

Pero tanto, la creación de esta comisión, como así también cualquier acción que lleve a bajar la intensidad de la guerra en curso no pasa por la cabeza del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que con motivo de la fecha en un discurso emitido por la televisión local prometió seguir luchando para “frustrar cualquier amenaza futura contra el Estado de Israel”.

“Mientras el enemigo amenace nuestra existencia y la paz de nuestro país, seguiremos luchando. Mientras haya secuestrados en Gaza, seguiremos luchando. No renunciaremos a ninguno de ellos. No voy a renunciar. Mientras nuestros ciudadanos no regresen sanos y salvos a sus hogares, seguiremos luchando”, agregó el líder del Likud.

Esta arenga del primer ministro se reflejó en nuevos ataques sobre Beirut, la capital libanesa, donde los israelíes siguen teniendo como blanco objetivos de Hezbolá en la ciudad. Lo mismo pasa en el sur del Líbano, donde los combates son cruentos.

Al tiempo que el ejército israelí sigue atacando Gaza y también incursionando en algunas ciudades de Cisrjordania, este lunes por primera vez en mucho tiempo alcanzaron Israel misiles lanzados por Hamas, organización que fue diezmada por la ofensiva israelí que provocó hasta el momento casi 42.000 muertes en el enclave.

Por otra parte, voceros de Hezbolá informaron que este lunes lanzaron más de 140 misiles sobre el norte de Israel, más precisamente sobre las afueras de la ciudad de Haifa. El domingo la milicia libanesa ya había atacado la misma ciudad, ocasionando heridas a 10 personas.

Pero, además de Hamas y Hezbolá, también los hutíes de Yemen se atribuyeron el lanzamiento de un misil tierra aire que fue interceptado en el centro de Israel.

En el medio de la guerra, también este lunes volvieron a surgir voces que pidieron una salida diplomática al conflicto, una opción que por el momento no parece ser una alternativa. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que “la fuerza por sí sola no puede garantizar la seguridad de Israel” y agregó que “todavía existen soluciones diplomáticas”.

Barrot también afirmó que “la propuesta franco-estadounidense de alto el fuego en el Líbano sigue sobre la mesa y seguimos trabajando en ella”.

Mientras tanto, este lunes el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) lanzó un fuerte mensaje de condena y pidió un alto el fuego en su cuenta de X.

“Los desplazamientos forzosos, las enfermedades, el hambre y la muerte se han convertido en la norma diaria para dos millones de personas atrapadas en un enclave”, dijo Lazzarino respecto a la situación que actualmente se vive en Gaza.

El funcionario también condenó la “horrenda masacre de Hamas” hace un año y recordo que se cumplen estos 12 meses “de indecible sufrimiento para los rehenes de Gaza, sus familias abandonadas en el limbo y una sociedad profundamente traumatizada”.

En ese mismo mensaje ha recordado los “12 meses de guerra brutal” que “han transformado la Franja de Gaza en un irreconocible mar de escombros y en un cementerio para decenas de miles de personas, entre ellas demasiados niños”.

Junto a denuncias de ataques a edificios de la UNWRA, Lazzarini insistió en la necesidad de un alto el fuego que traiga paz y tranquilidad a la población de Gaza, Israel, el Líbano y toda la región en general. “La única salida es una solución diplomática y pacífica”, expresó de manera enfática.