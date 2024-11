“Seguimos firmes en nuestro compromiso de luchar contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, promover el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental y reformar la gobernanza mundial”, concluye la declaración del G20, que se reunió lunes y martes en Rio de Janeiro, bajo la presidencia de Brasil.

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, jugó un rol fundamental en poner el foco del encuentro de los líderes más importantes del mundo en la población mundial que sufre hambre.

“En un mundo que produce casi 6.000 millones de toneladas de alimentos al año, esto es inaceptable. En un mundo cuyo gasto militar alcanza los 2.400 millones de dólares, esto es inaceptable”, dijo Lula en el discurso de apertura de la cumbre.

El G20 está formado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía y dos organismos plurinacionales como la Unión Africana y la Unión Europea. El bloque representa alrededor del 85% del PIB mundial, más del 75% del comercio mundial y alrededor de dos tercios de la población mundial, según destaca g20.org.

Sin embargo, Lula invitó especialmente a varios países que no pertenecen al bloque a participar en la reunión en Rio de Janeiro, entre ellos Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay. No obstante, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou decidió no estar en la cumbre, según pudo confirmar la diaria con fuentes de la cancillería uruguaya.

El presidente brasileño se tomó fotografías con casi todos los mandatarios y posteó en la red X imágenes del recibimiento a las principales autoridades. En particular, Lula se hizo fotografiar junto a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Claudia Sheinbaum, aferrados de las manos, y la posteó en X junto al texto: “Reunión sobre democracia, integración y cooperación en nuestra querida América Latina”.

En el marco de la cumbre, Lula presentó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una propuesta suya que tiene como fundadores a todos los integrantes del G20 con excepción de Argentina. Pero el mismo lunes, el gobierno de Javier Milei se sumó a la iniciativa.

Por su parte, sobre la gobernanza global, el presidente brasileño escribió un posteo en X afirmando que este año, “una reforma de la gobernanza global entró en la agenda definitiva del G20. Por primera vez, el grupo acudió a la ONU y aprobó, con el respaldo de otros cuarenta países, un llamado a la acción. Pero este llamado es sólo una llamada de atención. La inacción del Consejo de Seguridad ha sido en sí misma una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. El uso indiscriminado del veto convierte al organismo en rehén de los cinco miembros permanentes”.

Impuesto a los milmillonarios recaudaría 250 mil millones de dólares anuales

La declaración del G20 incluyó también en su punto 19 la propuesta de Brasil, presentada en la cumbre de ministros de Economía del bloque en junio, de trabajar hacia un impuesto a los milmillonarios. “Respaldamos la Declaración Ministerial del G20 de Río de Janeiro sobre Cooperación Fiscal Internacional. La tributación progresiva es una de las herramientas clave para reducir las desigualdades internas, fortalecer la sostenibilidad fiscal, fomentar la consolidación presupuestaria, promover un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo y facilitar el logro de los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible]. Aplaudimos las reformas tributarias internas llevadas a cabo recientemente por varios miembros del G20 para abordar las desigualdades y promover sistemas tributarios más justos y progresivos y reconocemos que mejorar la movilización de recursos internos es importante para apoyar los ODS”, dice la declaración.

El gobierno de Lula puso a trabajar para aterrizar esta idea al economista francés Gabriel Zucman, experto en tributación y director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. La propuesta consiste en acordar una “norma coordinada a nivel internacional” que garantice “una tributación eficaz de las personas con un patrimonio neto” superior a los 1.000 millones de dólares. Estos milmillonarios deberán pagar “un monto mínimo de impuestos anuales, equivalente al 2% de su riqueza”, según explicó Zucman en taxobservatory.eu. El economista afirma que la tasa impositiva efectiva actual de los multimillonarios equivale sólo al 0,3% de su riqueza.

La norma sería “implementada de manera flexible por los países participantes a través de una variedad de instrumentos nacionales, incluido un impuesto sobre la renta presuntiva, un impuesto sobre la renta sobre una noción amplia de renta o un impuesto sobre el patrimonio”.

El experto asegura que se podrían recaudar entre 200 y 250 mil millones de dólares por año gravando a sólo 3.000 contribuyentes en el mundo, y si el impuesto se extendiera a los “centimillonarios” agregaría entre 100.000 y 140.000 millones de dólares más. En síntesis, para Zucman “esta norma internacional abordaría de manera efectiva las características regresivas de los sistemas tributarios contemporáneos en la cima de la distribución de la riqueza; no sustituiría, sino que apoyaría, las políticas fiscales progresivas nacionales, al mejorar la transparencia sobre la riqueza de los más ricos”, y reduciría los incentivos para la evasión fiscal.