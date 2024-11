Con la enorme incertidumbre acerca de cuál será el resultado, este lunes la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump protagonizaron sus últimos actos de campaña antes de la jornada final de las elecciones estadounidenses que se celebrará este martes.

La atención durante la jornada electoral estará puesta particularmente en siete estados, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, ya que en dichos territorios hay un escenario de paridad y el triunfo allí puede determinar el resultado de los comicios, esperados con una enorme expectativa dentro y fuera de Estados Unidos.

Este lunes, de acuerdo a lo que informó The Washington Post, la campaña de la actual vicepresidenta Harris se centró exclusivamente en el estado de Pensilvania, con actos en varias ciudades.

Harris recorrió las ciudades de Reading, Allentown y Pittsburgh antes de cerrar la campaña con un acto masivo en Filadelfia, donde la postulante demócrata apareció acompañada de la presentadora televisiva Oprah Winfrey y la cantante Lady Gaga, entre otras celebridades, músicos y funcionarios electos.

Simultáneamente, el compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, estuvo en un acto en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, donde se presentó junto al cantante Jon Bon Jovi.

La campaña de la vicepresidenta Harris sigue creyendo que tiene “múltiples caminos” para obtener los 270 votos electorales que le otorguen el triunfo y no descartaron ningún camino potencial en esta etapa, dijo el lunes la presidenta de la campaña Jen O’Malley Dillon.

En declaraciones recogidas por la cadena CNN, Dillon explicó que el camino a través de los estados llamados “Muro Azul” (Michigan, Wisconsin y Pensilvania) sigue siendo el “más sencillo” para una victoria demócrata, pero la campaña ve caminos “igualmente favorables” en los estados del Cinturón del Sol, refiriéndose específicamente a Arizona, Las Vegas y Georgia.

Desde la campaña de la postulante demócrata se expresó también que permanecerán “calmados y confiado” a medida que lleguen los votos, dando a entender que el proceso de conteo hasta conocerse al ganador puede ser potencialmente largo.

Por su parte el expresidente Trump cerró su campaña este lunes con actos en tres estados clave, Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan. En el evento que se celebró en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, el magnate republicano instó a sus seguidores a votar por él para “echar” a la vicepresidenta Harris.

“Mañana tienes que levantarte y decirle a Kamala que ya has tenido suficiente, que no puedes soportar más, simplemente no puedes”, dijo Trump. “Vas a decir: 'Has hecho un trabajo muy malo, eres tremendamente incompetente, no vamos a soportarlo más'. Kamala, ¡estás despedida! Lárgate. Lárgate de aquí'”, exclamó el republicano de 78 años ante los gritos de sus simpatizantes.

En vísperas de las elecciones, el expresidente dijo a sus seguidores que todavía le quedaban algunos actos y que su voz “apenas se mantiene firme”, pero se mostró confiado en los votantes de Carolina del Norte.

Además de actos públicos, las campañas de ambos candidatos lanzaron en las últimas horas spots televisivos, en un último intento de hacer llegar su mensaje final a los votantes.

El domingo por la tarde, la campaña de Harris presentó un anuncio de dos minutos en el que la candidata, hablándole directamente a la cámara, contaba su experiencia en la campaña electoral durante una elección histórica y condensada y se comprometía a “ser una presidenta para todos los estadounidenses”.

“A lo largo de esta campaña, he visto lo mejor de Estados Unidos. Y he visto lo que te detiene y te agobia. Altos costos, derechos fundamentales eliminados y políticas que han generado miedo y división”, dijo Harris en el anuncio, en el que finalizó diciendo su principal lema: “Te mereces algo mejor”.

Los republicanos, mientras tanto, exhibieron un anuncio promocionando el historial de Trump en su primer mandato y elogiando su decisión de postularse para presidente por tercera vez, al tiempo que presentaba momentos dramáticos de la campaña de 2024, incluidas imágenes del primer intento de asesinato en su contra. “Nuestro país se ha ido al infierno. Entonces tomé la decisión de postularme. Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, más grande que nunca”, dice Trump en el anuncio.