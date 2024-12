El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado, este miércoles, a un año de prisión por corrupción y tráfico de influencias. Deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, en el que deberá cumplir prisión domiciliaria y no será encarcelado.

El Tribunal de Casación, el máximo órgano del Poder Judicial francés, rechazó el recurso presentado por quien ocupó el Palacio del Elíseo entre 2007 y 2012. Por lo tanto, la sentencia quedó firme en este caso y tendrá que ser cumplida. Además de la pena de prisión, los jueces dispusieron que Sarkozy sea inelegible para ocupar cargos públicos durante tres años.

La que se conoció este miércoles es la primera sentencia definitiva para Sarkozy, de 69 años. “Obviamente la cumplirá”, dijo a AFP su abogado, Patrice Spinosi, aunque aseguró que, tras este “día triste”, llevará el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero los problemas judiciales de Sarkozy no terminaron con la sentencia conocida este miércoles. El 6 de enero deberá presentarse ante un tribunal de París para prestar declaración en otro caso, en el que se lo acusa, junto con los principales integrantes de su equipo de campaña, de haber recibido financiación ilegal, procedente del gobierno del mandatario libio Muamar al Gadafi, en 2007.

Sarkozy fue condenado este miércoles por el denominado “caso Bismuth”, en el que el exjefe de Estado ya había sido declarado culpable por segunda vez el 17 de mayo de 2023. Junto con el exmandatario también había sido condenado quien fue su abogado por décadas, Thierry Herzog. Ambos estaban acusados de tener un “pacto de corrupción” con Gilbert Azibert, magistrado superior del Tribunal de Casación, para que transmitiera información e intentara influir en una apelación presentada por Sarkozy en el conocido como ‘caso Bettencourt’, a cambio de un prometido “impulso” para un puesto honorífico en Mónaco.

Los tres hombres recibieron la misma sentencia y al abogado se le prohibió usar la túnica negra durante tres años, según lo que informó el portal France 24.

Alegando su inocencia desde el principio, los tres acusados apelaron, planteando 20 argumentos examinados en una audiencia el 6 de noviembre, al final de la cual se deliberó la decisión.

El Tribunal de Casación también rechazó los recursos de Herzog y Azibert, quienes también finalmente fueron condenados.

Este miércoles, luego de conocerse la decisión judicial, Sarkozy escribió un extenso descargo en su cuenta de X. En parte del texto publicado por el expresidente se puede leer: “Me acaban de condenar por el llamado ‘pacto de corrupción’ con alguien –el juez Azibert– con quien no hablé, sin ninguna compensación, ni financiera ni de ningún tipo. ¡Se me acusa de haber pensado en ayudar a una solicitud que nunca se realizó, con una intervención que nunca se realizó, a cambio de un servicio que nunca fue solicitado ni prestado! Todo, finalmente, basado en fragmentos de conversaciones entre un abogado y su cliente, confidenciales por naturaleza. Como siempre lo he hecho durante estos 12 largos años de acoso legal, asumiré mis responsabilidades y afrontaré todas sus consecuencias. De ninguna manera es mi intención quejarme. Soy muy consciente de haber sido favorecido por la vida de muchas maneras”.