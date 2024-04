La Fiscalía pidió este jueves que se revoque y archive la investigación por corrupción que abrió un juez contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En el escrito se argumentó que, en la denuncia, presentada por la organización de ultraderecha Manos Limpias, no hay indicios de delitos que justifiquen la apertura de un expediente.

El pedido de la Fiscalía, que contradice la decisión del juez Juan Carlos Peinado de iniciar una investigación, fue presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir al respecto.

Esta investigación judicial motivó que Sánchez suspendiera su agenda oficial y comunicara que está evaluando si sigue o no en el cargo.

Para el dirigente socialista, que el lunes dará a conocer su decisión, este episodio se enmarca en una “operación de acoso” lanzada por la ultraderecha contra él, su esposa y el proyecto político que representa.

Manos Limpias acusó a Gómez de recomendar a empresarios que se presentaron a licitaciones con el Estado y de obtener beneficios a cambio. Este jueves, en un comunicado, la organización manifestó que lo hizo porque se enteró, “a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas”. Al ver que la Fiscalía “no actuaba de oficio”, decidió denunciarlas para que se las investigara, agregó.

En su denuncia, la organización incluyó titulares y noticias de los medios El Confidencial, Voz Populi, Libertad Digital, Esdiario y The Objetive. Según afirma en el comunicado, si las noticias son falsas, “serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad”.

Manos Limpias, que se define a sí misma como una organización sindical, agregó que “es falso” que forme parte “de una campaña derechista” contra Sánchez, como denunció el dirigente.

Desde el miércoles, el anuncio del presidente del gobierno sobre que está en duda su continuidad en el cargo sacudió a la política española. “Lo que está en juego es si en España puede gobernar alguien distinto de los que históricamente han patrimonializado el poder”, dijo Íñigo Errejón, integrante de la alianza Sumar, que forma parte del Ejecutivo liderado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez. “Esto ya no va de partidos, va de defender la democracia”, agregó.

Gabriel Rufián, dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, manifestó en su cuenta de X que “quienes acosaron durante meses a [la dirigente de Podemos] Irene Montero frente a sus hijos” y “quienes te convencieron de que quizá estaba bien meter a la gente en la cárcel por un referéndum [independentista en Cataluña] ahora van a por un PSOE, que muchas veces miró hacia otro lado cuando pasaba”. Dicho esto, agregó que “hoy sólo cabe apoyar y aguantar”.

Algo similar dijo Pablo Iglesias, uno de los fundadores de Podemos. “Manos Limpias debería ser ilegal y sus jefes deberían estar en la cárcel, pero al PSOE no le preocupaba cuando no iban a por ellos. La ruptura democrática no empieza cuando la mafia golpea al PSOE; empezó antes”, publicó en X.

Para Errejón, en este momento, “para una salida democrática hace falta plaza”. En la misma línea, militantes del PSOE preparan para el sábado una manifestación de apoyo a Sánchez, frente a la sede del partido, a la que también convocó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Las Juventudes Socialistas llaman a participar del acto con lema “Pedro, sí merece la pena”.

A su vez, la vicepresidenta María Jesús Montero dijo que el gobierno está enfocado en convencer a Sánchez de que no deje su cargo.

Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar en la Cámara de Diputados, dijo que la denuncia de Manos Limpias no va a prosperar, pero de todos modos causa un daño en la reputación y es una “agresión a la democracia”. Según citó Europa Press, llamó a la izquierda a unirse contra una derecha que “mancha mucho”.

Sobre la posibilidad de que Sánchez renuncie, Santiago dijo que “si a consecuencia de esta fraudulenta utilización de la justicia espuria [...] consiguen sus objetivos, hacer dimitir a los responsables políticos, la democracia entraría en una grave crisis”. “En política no todo vale. Tenemos una derecha y extrema derecha que utilizan el acoso personal, los bulos, las mentiras y las insidias como su única herramienta política”, afirmó.

Desde la derecha, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó el miércoles a Sánchez de “victimizarse” para intentar “movilizar” al PSOE ante las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio.

Núñez Feijóo dijo que el presidente incurrió en una “dejación de funciones sin precedentes” por cancelar su agenda oficial y le reprochó que no haya dado una “explicación pública” ante las acusaciones contra su esposa.