Raz Zimmt es un experto en asuntos iraníes en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Tel Aviv, en Israel. Lo que sigue es un diálogo que mantuvo con el periódico alemán Die Tageszeitung.

Durante muchos años, Irán ha construido una densa red de milicias proxy en Medio Oriente, a través de las cuales el país ejerce influencia en la región. ¿Qué motivó a Teherán a cambiar esta estrategia y arriesgarse a una guerra abierta con Israel y Estados Unidos?

La escalada ha sido evidente desde hace algún tiempo. Durante meses, altos funcionarios iraníes han sido asesinados repetidamente en presuntos ataques israelíes en Siria y Líbano. El ritmo y la gravedad de los ataques están aumentando y cada vez hay más voces en Teherán que piden el fin de la llamada paciencia estratégica. El ataque aéreo del 1º de abril contra el consulado de Teherán en Damasco, en el que murieron dos generales de la Guardia Revolucionaria iraní, fue el punto de inflexión. Posteriormente, los partidarios de la línea dura que estaban a favor de un contraataque directo sin recurrir a representantes en la región, como Hezbolá o las milicias en Siria e Irak, lograron prevalecer.

¿Qué quieren lograr los dirigentes de Teherán?

Es un dilema: Irán no quiere una guerra abierta con Israel y Estados Unidos y se ha resistido desde el comienzo de la guerra de Gaza. Al mismo tiempo, los dirigentes del país quieren restaurar su disuasión militar, que no ha logrado impedir que Israel ataque al personal militar iraní fuera de Irán en los últimos meses.

En este sentido, ¿funcionó el ataque iraní?

Por un lado, fracasó porque Israel y sus aliados pudieron interceptar casi todos los misiles. Por otro lado, es posible que el objetivo de Teherán no haya sido causar daño. Esto también se ve respaldado por el hecho de que no se dirigieron a centros de población. Incluso sin un impacto, el ataque directo con más de 300 drones y misiles fue tan inesperado y sin precedentes que cambió definitivamente la ecuación israelí. La próxima vez que el ejército y las agencias de inteligencia de Israel planeen matar a un iraní, deben considerar la posibilidad de una represalia directa. Este mensaje ha llegado.

Después del ataque, los líderes iraníes dijeron que el asunto estaba “cerrado”. ¿Cómo responderá Israel a esto?

El gobierno israelí debe responder a tal ataque. Israel enfrenta el mismo dilema que Irán antes. No reaccionar pone en duda la propia disuasión militar. Pero hay algunos argumentos en contra de un contraataque inmediato. Por un lado, está la presión de Estados Unidos, que no apoya un contraataque. Se dice que el presidente [Joe] Biden le dijo esto al primer ministro israelí [Benjamin] Netanyahu por teléfono esa noche. Por otro lado, Israel todavía está en medio de la guerra en Gaza y aún no ha logrado sus objetivos allí. Los dirigentes de Israel han tratado en gran medida de evitar frentes adicionales desde el ataque de Hamas en octubre.

¿Qué voces hay al respecto en los dirigentes israelíes?

Es difícil predecir quién se posicionará sobre este tema y cómo lo hará. La decisión corresponde al gabinete de guerra de cinco miembros. Los extremistas de línea dura como el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, que ya ha pedido públicamente un contraataque, no están representados allí. Miembros como el exlíder de la oposición Benny Gantz y el exjefe del ejército Gadi Eizenkot ya han adoptado posiciones más moderadas en la guerra de Gaza en varias ocasiones. Sin embargo, esto no tiene por qué aplicarse a Irán.

¿Es concebible una respuesta no militar al ataque de Irán?

Cuando Israel fue bombardeado con cohetes por Saddam Hussein desde Irak en 1991, el gobierno no tomó represalias militares, por lo que hay ejemplos de ello. Pero en aquel momento había buenas razones: entre otras cosas, habría puesto en peligro la participación de los estados árabes en la coalición estadounidense contra Bagdad. También esta vez Estados Unidos se ha pronunciado claramente en contra de un contraataque militar contra Irán. Considero poco probable que haya una respuesta militar. Sin embargo, los dirigentes israelíes tienen margen de maniobra: el contraataque no tiene que producirse inmediatamente y no necesariamente tiene que estar dirigido contra objetivos en Irán. Por ejemplo, serían posibles nuevos ataques contra instalaciones iraníes en Siria o contra operaciones de los servicios secretos.