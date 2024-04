Mientras la comunidad internacional continúa ejerciendo presión para bajar la escalada bélica en Medio Oriente, altos jerarcas militares de Israel anunciaron que el ataque de misiles y drones lanzados por Irán en las primeras horas del domingo será respondido.

Este lunes Herzl Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, visitó la base aérea de Nevatim, situada en el desierto de Néguev, en el sur del país, y dijo que el lanzamiento de misiles desde Irán, que causó daños leves en dicha instalación militar, “tendrá una respuesta”.

“Irán quería dañar las capacidades estratégicas del Estado de Israel; eso es algo que no había sucedido antes. Estábamos preparados para la operación ‘Escudo de Hierro’, preparación que llevó a Irán a encontrar también superioridad aérea”, dijo, refiriéndose al esfuerzo por contrarrestar el bombardeo de Irán por su nombre en clave militar, informó el diario The Times of Israel.

Paralelamente, este lunes el gabinete de guerra que comanda el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el que tienen decisiva influencia los mandos militares, volvió a tratar la respuesta contra el gobierno de Teherán, en medio de los llamados al gobierno israelí para que actúe con cautela, para no desencadenar una guerra regional.

En un informe difundido por medios israelíes, el Canal 12 local afirmó que el gabinete de guerra decidió contraatacar a Irán “clara y enérgicamente”, con una respuesta diseñada para enviar el mensaje de que Israel “no permitirá que un ataque de esa magnitud contra él pase sin una reacción”.

Sin embargo, el informe del Canal 12 agregó que Israel no quiere que su respuesta desencadene una guerra regional o destruya la coalición que lo ayudó a defenderse del ataque de Irán, en la que tuvieron participación fuerzas militares estadounidenses, británicas, francesas y jordanas.

Desde Israel se remarcó que el gobierno de Netanyahu tiene la intención de coordinar su acción contra Irán con Estados Unidos.

Irán defendió el ataque contra Israel: “necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares”

En coincidencia con lo que se dice desde Israel, este lunes en Teherán, la capital iraní, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Naser Kananí, dijo que su país no pretende aumentar la tensión en la región y remarcó que el ataque contra Israel fue “necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares” para crear “capacidad de disuasión”. “Irán no busca aumentar la tensión en la región”, afirmó el funcionario iraní, citado por El País de Madrid.

En una línea similar, aunque con matices, se expresó en su cuenta de X el portavoz del ejército de Irán, que escribió: “No pretendemos ampliar la guerra, pero cortaremos toda mano que ataque a nuestro país”. “Cualquier agresión por parte de Israel o de sus partidarios recibirá una respuesta más fuerte que antes”, agregó el vocero del gobierno teocrático de Teherán.

Este lunes desde Estados Unidos y contradiciendo la información que se había hecho pública el domingo, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que Irán no advirtió a Estados Unidos sobre su plazo para lanzar un ataque sobre Israel o sus posibles objetivos.

Kirby reconoció que hubo intercambios de comunicaciones con Irán, pero remarcó que no existieron mensajes sobre los detalles de su ataque del fin de semana.

El domingo, horas después del ataque iraní que no causó víctimas, sino apenas algunos daños materiales, un alto funcionario de la Casa Blanca informó que las autoridades de Washington mantuvieron contactos indirectos con Irán a través de Turquía antes del ataque a Israel.

Mientras la tensión entre Israel e Irán centra la atención por estas horas, la guerra en Gaza prosigue

Según lo que informó el diario israelí Haaretz, el ministro de Defensa del gobierno de Netanyahu, Yoav Gallant, convocó una reunión para tratar los preparativos para una operación terrestre en Rafah, ciudad situada en el extremo sur de la Franja de Gaza.

Su oficina afirmó que Gallant ordenó los preparativos para la evacuación de la población de la ciudad, así como la ampliación de la ayuda humanitaria a la población palestina, que está hacinada en Rafah y pasando hambre en la mayor parte del enclave.

Sobre este tema también se expresó el portavoz estadounidense Kirby, quien destacó que la ayuda humanitaria que está llegando a territorio gazatí aumentó sustancialmente en los últimos días, a la vez que siguen las tratativas para lograr un cese del fuego temporal.

“La ayuda ha aumentado de manera bastante dramática en los últimos días”, dijo Kirby en una entrevista con la cadena MSNBC. “Eso es importante, pero hay que mantenerlo”, destacó el funcionario de la administración que encabeza Joe Biden.