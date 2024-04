En las próximas horas se espera que la organización islámica Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza, dé una respuesta a la propuesta de alto al fuego que le fue presentada por Israel a través de los países que vienen actuando como mediadores, Egipto, Estados Unidos y Qatar.

En la noche del lunes la cadena televisiva egipcia Al Qahera informó que una delegación de Hamas abandonó El Cairo y que retornará a la capital de Egipto con una respuesta por escrito a una propuesta de tregua.

Respecto del tema se expresó este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien dijo que “lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto el fuego” es Hamas.

El alto funcionario de la Casa Blanca considera que la tregua que se está discutiendo es la última oportunidad diplomática antes de que Israel concrete su invasión terrestre sobre Rafah, ciudad palestina en la que se encuentran más de un millón y medio de personas, en su enorme mayoría desplazadas de otras partes de Gaza, y que no tienen otro lugar al que irse.

En su intervención en una reunión del Foro Económico Mundial en Riad, la capital de Arabia Saudita, Blinken dijo: “Hamas tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa por parte de Israel”.

“Tienen que decidir y tienen que decidir rápidamente. Tengo la esperanza de que tomen la decisión correcta y podamos lograr un cambio fundamental en la dinámica”, expresó Blinken, de acuerdo con lo que informó el diario británico The Guardian.

Pero el portavoz de Hamas, Osama Hamdan mostró una postura crítica respecto de los dichos del funcionario estadounidense. “Detener los ataques contra los palestinos no es generoso. El ataque en sí es un crimen, por lo que cuando se detiene un crimen, no se puede afirmar que se trata de una acción generosa”, expresó Hamdan, según lo consignado por la cadena qatarí Al Jazeera.

Según informaron medios internacionales, Israel está dispuesto a aceptar la liberación de 33 rehenes que se encuentran cautivos en Gaza a cambio de palestinos retenidos en cárceles israelíes y una segunda fase de una tregua que incluya un “período de calma sostenida”, una nueva respuesta a la repetida demanda de Hamas de un alto el fuego permanente.

Sobre este último punto, el secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Cameron, dijo que el alto el fuego, en caso de que se alcance un acuerdo, sería de 40 días.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, dijo que su país, que está metido de lleno en las negociaciones por ser el mediador natural entre Israel y Hamas, mostró su optimismo acerca de las nuevas conversaciones.

“Tenemos la esperanza de que la propuesta haya tenido en cuenta las posiciones de ambas partes, haya intentado obtener moderación de ambas partes y estamos esperando tener una decisión final”, dijo el funcionario del gobierno de El Cairo.

Protestas en Israel y reconocimiento europeo de Palestina

Este lunes miles de israelíes se manifestaron en la ciudad de Tel Aviv exigiéndole al gobierno que lidera el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes que están desde el 7 de octubre del año pasado en Gaza.

El diario israelí Haaretz informó que uno de los oradores en el acto fue Yehuda Cohen, padre de Nimrod, un soldado que se encuentra en manos de Hamas. “Lleguen a un alto el fuego y libérenlos ahora. Si no los traen de vuelta, la sangre de los rehenes estará en sus manos”, manifestó Cohen.

Por otra parte, también este martes en Riad, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el español Josep Borrell, comunicó que se espera que varios países miembros de la Unión Europea reconozcan al Estado palestino para finales de mayo, informó El País de Madrid.

Tratado este tema, este lunes se reunieron en la capital de Arabia Saudita ministros de Asuntos Exteriores europeos y de países árabes, en un intento de unir fuerzas para promover una solución de dos estados.

“Si queremos hacer avanzar en esta solución de dos estados, no lo lograrán las partes. No creo que Israel esté dispuesto a negociar en este momento, y no creo que Estados Unidos esté dispuesto a asumir el liderazgo necesario”, dijo a los periodistas el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, uno de los organizadores de la reunión. “Por eso creo que un liderazgo árabe-europeo es lo mejor que podemos esperar”, agregó el diplomático nórdico.

En el encuentro participó el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, que afirmó que medidas tangibles e irreversibles hacia el establecimiento de un Estado palestino serían un componente esencial de cualquier acuerdo para un alto el fuego duradero. “El continuo rechazo de la solución de dos estados socavará inevitablemente la seguridad y la estabilidad de la región”, expresó el jerarca saudí.