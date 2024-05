Luiz Inácio Lula da Silva, y Eduardo Leite, gobernador de Rio Grande do Sul, el 2 de mayo, en la Base Aérea de Santa María, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

En una conferencia de prensa que ofreció en la noche del jueves en la ciudad de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmó que el número de muertos causado por las inundaciones que asolan muchas partes del estado más austral de Brasil son 31 y que más de 60 están desaparecidas.

En total, de acuerdo a lo que informó el portal Metrópoles, 213 ciudades registraron algún tipo de perturbación a causa de las históricas precipitaciones, que generaron, además de inundaciones, caída de barreras y deslizamientos de tierra.

Muchas localidades del estado -cuya superficie es de casi 282.000 kilómetros cuadrados- quedaron completamente aisladas a causa de la crecida de los ríos y en las zonas rurales numerosas personas están atrapadas en sus hogares.

Medios brasileños informaron que las zonas más afectadas por el fenómeno climático son las regiones Central, Vales, Serra y Metropolitana de Porto Alegre.

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul emitió una alerta, este jueves, a la población de las ciudades de Bento Gonçalves y Pinto Bandeira por el riesgo de rotura de la represa São Miguel. La recomendación era que los vecinos evacuaran las zonas que pudieran verse afectadas por la ruptura, que efectivamente se produjo pocas horas más tarde, agravando la situación general.

Luego del episodio, el alcalde de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira expresó, de acuerdo a lo que informó la revista Fórum: “La información que debemos transmitir a todos los residentes que viven en las orillas del Rio das Antas y del Rio do Taquari es que abandonen este lugar lo más rápido posible. Esta es la tendencia que se dará en los próximos minutos y horas en los municipios más bajos, allá en Taquari”.

La gravedad de la situación llevó a que este jueves el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se trasladara hasta el estado, donde visitó varias localidades afectadas, junto al gobernador Leite.

“Vine a Rio Grande do Sul en solidaridad con las familias afectadas. El gobierno federal hará todo lo posible para ayudar a los gobiernos municipales y estatales. Y me propuse traer a mis ministros para que todos pudieran comprometerse con la población en acciones de solidaridad con las víctimas de las fuertes lluvias”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

“El gobierno federal está dedicado, las 24 horas del día, a apoyar a la gente de Rio Grande do Sul. Se hará todo lo que esté a nuestro alcance para satisfacer las necesidades de la gente que está siendo afectada por las lluvias”, agregó Lula, quien finalizó su mensaje expresando: “Como ciudadano, rezaré para que la lluvia no castigue a más personas en Rio Grande do Sul. Como gobernador, haré todo lo posible para ayudar a los gobiernos municipales y estatales a remediar los daños a miles de familias”.

En su contacto nocturno con los medios de prensa, el gobernador Leite remarcó lo complejo de la situación, que está afectando a Porto Alegre por el crecimiento del nivel del río Guaíba.

“Hay que advertir que, para los municipios de la Región Metropolitana, será peor que la peor inundación (de Guaíba) registrada, que fue en 1941. Y esto sucederá durante la noche y la madrugada de mañana. Por eso, es importante dejar zonas de riesgo”, afirma el gobernador citado por el diario gaúcho Zero Hora.

“Lo que estamos viviendo en nuestro estado es crítico. Desafortunadamente, esta mañana continúa lloviendo. La lluvia que seguirá durante toda la noche, mañana y hasta el sábado. Así que, lamentablemente, el río Taquari, el río Jacuí, el Guaíba, el Vale do Caí, además de otros, continuarán en niveles altos durante los próximos días”, concluyó Leite.