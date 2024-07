Con las imágenes del atentado contra su vida aún frescas, el expresidente y líder del Partido Republicano Donald Trump anunció este lunes, en el día inicial de la convención del sector que se está celebrando en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, que el senador por Ohio James David Vance (JD Vance) será su candidato a la vicepresidencia en las elecciones de noviembre.

Según informaron medios estadounidenses, Vance, de 39 años, se había reunido el sábado por la mañana con Trump en la residencia del magnate en Palm Beach, en el estado de Florida, y allí supo que sería el elegido para aspirar a la vicepresidencia, superando en esa carrera al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y al senador por Florida Marco Rubio.

La elección de Vance fue vista por los analistas como un intento de Trump de renovar su imagen al lado de una figura emergente dentro del Partido Republicano.

Vance, nacido con el nombre de James David Bowman en la ciudad de Middletown, Ohio, en 1984, fue criado por sus abuelos maternos en el seno de una familia blanca de clase trabajadora debido a los problemas de adicción de su madre y a la ausencia de su padre.

De acuerdo a lo que informó la BBC, el flamante aspirante a la vicepresidencia por el Partido Republicano formó parte de los infantes de marina y estuvo en Irak antes de ir a la Universidad Estatal de Ohio, donde estudió Ciencias Políticas y Filosofía, para luego pasar a la Facultad de Derecho de Yale y terminar siendo un inversor en capital de riesgo.

Vance, quien es senador desde 2022, ganó notoriedad en Estados Unidos en 2016, cuando lanzó su libro de memorias Hillbilly Elegy –traducido al español como Hillbilly, una elegía rural–, donde narra su crianza en una familia de clase obrera en el llamado “cinturón industrial” del país.

Bautizado como católico en 2019, Vance está en contra del derecho al aborto, si bien respalda la opinión de Trump de que el tema debe quedar a consideración de cada estado.

Si bien desde hace tres años se alineó completamente con Trump, Vance fue un connotado opositor al exmandatario, a quien llamó “nocivo” y dijo “odiar” durante la campaña de 2016.

Sin embargo, para las elecciones legislativas de 2021, Vance dijo en una entrevista con la cadena Fox que se había disculpado con el líder republicano, con quien forjó un vínculo mediante la amistad con uno de los hijos del líder republicano, Donald Trump Jr, según recordó el portal estadounidense Politico.

A estas diferencias del pasado se refirió Trump en el documento en el que anunció la designación de su compañero de fórmula este lunes. “Como algunos otros, JD Vance puede haber dicho algunas cosas no tan buenas sobre mí en el pasado, pero ahora lo entiende, y lo he visto con creces”, escribió Trump.

Analistas coinciden en que el rol de Vance puede ser muy importante para la recaudación de fondos de la campaña republicana, ya que tiene estrechos vínculos con poderosísimos empresarios, particularmente con Peter Thiel, fundador junto a Elon Musk del sistema de pagos online PayPal, quien, según el Ranking Bloomberg, posee una fortuna que ronda los 10.000 millones de dólares.

Despejada la incógnita sobre quién sería el candidato a la vicepresidencia, ahora la convención republicana, que se está desarrollando en el estadio del equipo de la NBA Milwaukee Bucks, seguirá hasta el jueves, día en el que se cerrará con la segura proclamación oficial de Trump como postulante del sector.

Fortalecido tras sobrevivir con apenas una pequeña lesión en su oreja al intento de asesinato perpetrado en su contra el sábado en Butler, Pensilvania, se espera que el expresidente adopte un discurso más moderado y conciliador.

Sobre el incidente del sábado, las investigaciones prosiguen, aunque todavía sigue sin conocerse los motivos por los que actuó Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que fue autor de los ocho disparos que hirieron a Trump, mataron a una persona e hirieron de gravedad a otras dos, antes de que francotiradores lo asesinaran.

Según informó The New York Times, el FBI comunicó este lunes que logró acceder al teléfono celular de Crooks, aunque todavía no había dicho si los datos obtenidos les habían proporcionado pistas adicionales a los investigadores.