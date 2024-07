En las primeras horas de la madrugada del jueves, el Parlamento de Israel, la Knéset, votó abrumadoramente a favor de aprobar una resolución que rechaza el establecimiento de un Estado palestino.

La resolución fue impulsada por los partidos que conforman la coalición de gobierno que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu junto con partidos de derecha de la oposición e incluso recibió el apoyo del partido centrista Unidad Nacional de Benny Gantz.

Los legisladores del partido centrista liberal Yesh Atid y el líder de la oposición Yair Lapid abandonaron la sala para evitar respaldar la medida, a pesar de que él se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de una solución de dos estados. Lo mismo hicieron los representantes del Partido Laborista. Los únicos sectores que se opusieron a la resolución fueron los legisladores de la coalición conservadora árabe Ra’am y la formación izquierdista árabe israelí Hadash-Ta’al.

La iniciativa, según lo que informó The Times of Israel, se aprobó pocos días antes de la visita de Netanyahu a Estados Unidos, donde está previsto que el líder del Likud hable en una sesión conjunta del Congreso y se reúna con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, aunque esto último no está confirmado debido a que el mandatario estadounidense se encuentra aislado luego de que diera positivo en un análisis de covid-19.

La resolución aprobada por los parlamentarios israelíes cayó muy mal entre los demócratas estadounidenses, que no están de acuerdo en quedar unidos al gobierno israelí más derechista de la historia, que rechaza de manera cada vez más categórica una solución de dos estados.

El texto aprobado en la Knéset con 68 votos a favor y nueve en contra rechaza por completo el establecimiento de un Estado palestino, incluso como parte de un acuerdo negociado con Israel.

“La Knéset opone firmemente al establecimiento de un Estado palestino al oeste de Jordania. El establecimiento de un Estado palestino en el corazón de la Tierra de Israel supondrá un peligro existencial para el Estado de Israel y sus ciudadanos, perpetuará el conflicto palestino israelí y desestabilizará la región”, afirma la resolución, recogida por el diario israelí Haaretz.

“Será sólo cuestión de poco tiempo hasta que Hamas se apodere del Estado palestino y lo convierta en una base terrorista islámica radical, trabajando en coordinación con el eje liderado por Irán para eliminar el Estado de Israel”, continuó. En la resolución también se expresa: “Promover la idea de un Estado palestino en este momento será una recompensa para el terrorismo y sólo alentará a Hamas y sus partidarios a ver esto como una victoria, gracias a la masacre del 7 de octubre de 2023”.

Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, dijo en respuesta a la votación que “no habrá paz ni seguridad para nadie sin el establecimiento de un Estado palestino” con Jerusalén Este como su capital.

Además, el funcionario palestino acusó al gobierno israelí de “empujar a toda la región al abismo” con el apoyo de Washington y calificó la guerra de Israel contra Hamas en Gaza de “terrorismo” por las muertes de civiles que ocasionó.

Otro alto funcionario de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina y alto asesor de Abbas, escribió en X que la decisión de la Knéset confirma el “racismo” de Israel, el “desprecio por el derecho internacional” y “política de perpetuar la ocupación para siempre”.

Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, afirmó estar decepcionado por la votación del Parlamento israelí contra la creación de un Estado palestino, según manifestó su portavoz. “No se puede rechazar la solución de dos estados, por lo que el secretario general está muy decepcionado por la decisión de la Knéset [parlamento israelí]”, dijo Stéphane Dujarric.

También Estados Unidos reafirmó su apoyo a una solución de dos estados como reacción a la votación de los integrantes del Parlamento israelí.

“Creo que la mejor manera de responder a esto es simplemente reiterar nuestra firme creencia en el poder y la promesa de la solución de dos estados”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en declaraciones consignadas por la cadena catarí Al Jazeera.

El alto funcionario de la Casa Blanca se negó a comentar directamente sobre la votación de Israel, pero durante su contacto con medios de prensa dijo: “Vamos a seguir haciendo todo lo posible para intentar lograr” una solución de dos estados.