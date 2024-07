El clima político en Venezuela antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo está enormemente caldeado. En ese contexto, este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab, advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único con facultades para anunciar los resultados de los comicios, y que quien intente decir resultados anticipados será procesado y detenido.

“Quien, al margen de la ley, usurpe la función del poder electoral, está cometiendo un delito y tiene que estar sujeto a que se le abra una investigación, a que sea procesado y a que sea detenido”, expresó Saab, de acuerdo a lo que informó El País de Madrid.

“Es el CNE el único legítimamente constituido para decir los resultados electorales a la hora que considere, en base a lo irreversible que pudiera ser el porcentaje numérico de votación”, agregó el funcionario.

Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro, sin mencionarlo, se refirió a las declaraciones que hizo el lunes el primer mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien durante un encuentro con periodistas extranjeros en Brasilia aseguró haberse asustado cuando Maduro afirmó que si pierde las elecciones, habrá “un baño de sangre”.

Maduro, de acuerdo a lo que recogió la cadena Deutsche Welle, explicó que la advertencia sobre que habrá un “baño de sangre” fue una “reflexión”. “Yo no dije mentiras, sólo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. En Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta; aquí no viene un [Javier] Milei”, expresó el mandatario en un acto de campaña.

Pero este desencuentro con Lula no fue el único que tuvo el gobierno venezolano en las últimas horas.

Este miércoles el expresidente argentino Alberto Fernández comunicó que el gobierno de Venezuela le pidió que no viajara a ese país para desempeñarse como veedor de las elecciones presidenciales, como estaba previsto.

“En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, publicó el exmandatario en su cuenta oficial de la red social X, en la que mostró la carta de invitación de la CNE.

Según la explicación de Fernández, citada por eldiarioar.com, el Ejecutivo venezolano consideró que unas declaraciones efectuadas por el expresidente argentino en una emisora de su país “causaban molestias y generaban dudas” sobre su “imparcialidad”, y que su coincidencia con las afirmaciones del presidente de Brasil “generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”.

En entrevista con Radio con Vos, Fernández pidió “respetar el proceso democrático” en Venezuela y señaló que si Maduro perdía las elecciones, en las que busca su tercer sexenio consecutivo, “lo que tiene que hacer es aceptar”.