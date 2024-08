El Ministerio Público Fiscal imputó este miércoles al expresidente argentino Alberto Fernández en la causa abierta tras la denuncia por violencia de género realizada por su expareja Fabiola Yáñez, bajo la calificación de delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas, “sin perjuicio de la calificación que en definitiva podrían concurrir en los hechos materia de investigación”, según la resolución, dictada por el fiscal Ramiro González.

El fiscal ordenó, además, una serie de medidas de prueba tendientes a avanzar en la causa, de acuerdo con lo que informó Ámbito Financiero. Por un lado, se solicitó a la Unidad Médica Presidencial que remita todas las constancias de atención a Yáñez desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023. Además, se solicitó al Sanatorio Otamendi, Sanar, a la Clínica Fertilis y al Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), del diputado Facundo Manes, que envíen a la Fiscalía la historia clínica de la ex primera dama correspondiente a 2016 y 2017, así como que informen los nombres de los profesionales que la atendieron.

Paralelamente, el fiscal pidió que se tome declaración testimonial a diversos testigos en la causa, entre ellos, Miriam Yáñez Verdugo, la madre de Fabiola Yáñez; Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos; Sofía Pacchi, amiga de la víctima, y al médico encargado de la Unidad Médica Presidencial durante el mandato de Fernández, Federico Saavedra.

También se convocará a declarar a María Cantero, exsecretaria de Fernández, en cuyo celular fueron encontradas las imágenes de Yáñez golpeada, en el marco de la investigación de otra causa.

La Fiscalía también solicitó la declaración del intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, quien además fue intimado a que remita los videos de las cámaras de seguridad internas de la residencia presidencial ubicada en la zona norte del área metropolitana de Buenos Aires.

Yáñez declaró este martes durante cuatro horas ante el fiscal González en la causa por violencia de género iniciada contra Fernández. La ex primera dama prestó declaración desde el consulado argentino en Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom.

De acuerdo con la Fiscalía, Yáñez expresó: “Siempre tengo que terminar haciendo lo que dicen que haga”, y subrayó la necesidad de proteger su integridad física y mental. Dijo que sufrió acoso telefónico diariamente por parte de Fernández y que había sido víctima de violencia de género durante cinco años.

En su presentación, consignada por eldiarioar.com, Yáñez contó de manera detallada cómo inició su relación con el expresidente hace 14 años y expuso que el “hostigamiento y acoso psicológico era constante” desde antes de que comenzaran a convivir.

Esto, según argumentó Yáñez en su declaración, le impedía desarrollar una vida normal. La ex primera dama contó, además, que al poco tiempo de iniciada la relación quedó embarazada del expresidente, quien al enterarse le dijo: “Esto no puede pasar, estoy en shock”, y la indujo a abortar porque consideraba que “era muy pronto, que no estaba listo aún” y que no le había presentado a su hijo mayor.

En su declaración, Yáñez describió de manera minuciosa los episodios de violencia física a los que fue sometida por su entonces pareja y detalló qué testigos hubo en cada episodio. También describió cómo le pidió ayuda al Ministerio de la Mujer cuando la titular de la cartera era Ayelén Mazzina y reconstruyó en qué circunstancias se mudó a España, donde, según dijo, continuó siendo acosada por el exmandatario, quien en una entrevista con el El País de Madrid negó haber agredido físicamente a Yáñez.