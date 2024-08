La crisis política que dejaron las elecciones del 28 de julio en Venezuela tiene como uno de sus ejes la decisión del gobierno de proclamar reelecto al presidente Nicolás Maduro, sin hacer públicas las actas electorales. Inicialmente, las autoridades argumentaron que el flujo de información fue alterado por un ataque informático que sufrió el sistema electoral y que eso impidió la publicación de los datos. Sin embargo, la jefa de la misión de observación del Centro Carter que trabajó en Venezuela, Jennie Lincoln, dijo este jueves en una entrevista con AFP que “no hay evidencia” de un ataque de ese tipo.

“Empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio [ataques informáticos] y no hubo una esa noche”, manifestó Lincoln. “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”, agregó.

Según citó France24, Lincoln recordó que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, “dijo que publicaría los resultados, mesa por mesa, en la página web y entregaría un CD a los partidos políticos” cuando anunció un primer boletín de resultados. “Es una promesa que nunca cumplió”, agregó.

Lincoln manifestó además que el Centro Carter ha “analizado los números” que fueron divulgados y que apuntan al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, como el ganador con más del 60% de los votos.

Para el oficialismo, Maduro fue reelecto con más de 51% de apoyo, mientras que la oposición afirma que, según las actas que obtuvo y publicó, 83% del total, González Urrutia suma 67% de los votos.

Ante las declaraciones de Lincoln, el canciller venezolano, Yván Gil, acusó al Centro Carter de apoyar un golpe de Estado. “Una vergüenza colocar a esa institución en el plan de golpe de Estado, apoyando la ejecución de los delitos electorales más rastreros que hayamos visto en la era republicana de Venezuela, cometidos por las hordas fascistas”, dijo el ministro en su cuenta de X. “La Sra. miente descaradamente, ninguna de sus palabras se corresponde con la realidad ni la legalidad venezolana”, agregó el funcionario.

Antes, en un comunicado emitido el 30 de julio, el Centro Carter había manifestado que el proceso electoral “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales y, por lo tanto, esta elección “no puede ser considerada como democrática”.

De acuerdo con el diario venezolano El Universal, el dirigente oficialista Diosdado Cabello afirmó este jueves que “como jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela” tiene “todas las actas”. Dijo también que este viernes se presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia, que citó a todos los candidatos a partir de un recurso presentado por Maduro.

Brasil, Colombia y México impulsan negociaciones

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo este jueves que el presidente de su país, Gustavo Petro, junto al de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, están “dialogando permanentemente” para lograr una solución negociada a la crisis política venezolana y consideró que “allí hay una luz de esperanza”.

Afirmó que “la gran mayoría de países ve con muy buenos ojos el esfuerzo diplomático que están haciendo los presidentes”, a tal punto que algunos gobiernos “inclusive han cambiado su posición para apoyar este esfuerzo”, citó la agencia Efe.

El martes el encargado interino del Departamento de Estado para América Latina, Mark Wells, manifestó que Estados Unidos está “a favor del diálogo” y que se mantiene en contacto con esos tres gobiernos.

La líder de la PUD, María Corina Machado, dijo que Maduro debe “entender que su mejor opción” es “entablar una negociación”, y que ese diálogo debe tener como base el “respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio”. Esas conversaciones incluirían “garantías e incentivos para que, efectivamente, la transición fluya de una manera ordenada y estable”, afirmó.

Consideró que en ese proceso podrían jugar un papel Brasil, Colombia y México, “que se han mantenido en una posición prudente efectivamente para poder mantener esta interlocución”, así como otros países que puedan actuar como facilitadores para el “diálogo y búsqueda de acuerdos”.

Celso Amorim, asesor de Lula para asuntos internacionales, se refirió a las demoras en la publicación de las actas electorales en una entrevista con O Globo. “Creo que él [Maduro] entiende que habrá un momento de cansancio y que eso no es bueno para él. Y, si hay cansancio, hay riesgo de que Venezuela termine con dos presidentes o con ninguno”, afirmó.

En su opinión, Brasil, Colombia y México tienen que “trabajar para que se produzca un entendimiento”, en lugar de “endurecer” las posturas con “uno o con otro”. Señaló, además, que “el país está muy dividido y esa situación se puede agravar”.