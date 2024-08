El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este jueves la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones presidenciales y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un gobierno de coalición o la convocatoria a nuevas elecciones.

Lula se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista con Radio T y dijo que todavía no va a reconocer un ganador de las elecciones, ya que “hasta ahora” no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

En referencia a Nicolás Maduro, que se proclamó ganador, dijo: “Él sabe que está debiendo una explicación al mundo. Él sabe eso. Maduro tiene seis meses de mandato todavía [...] Si tuviera sentido común incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, afirmó Lula. Aseguró que ni él ni su gobierno pueden apurarse en tomar una decisión.

Lula mencionó que está trabajando con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para encontrar una solución, y reiteró la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano presente los datos electorales.

Maduro “tiene que presentar los datos, tiene que presentar algo que sea confiable. El CNE podría ser, pero mandó el tema al Tribunal Superior. No se puede juzgar una suprema corte de otro país”, afirmó. “Estamos trabajando junto con Colombia la posibilidad de encontrar una salida, porque hay varias salidas. O crear un gobierno de coalición”, mencionó.

El presidente brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha “deteriorado” como consecuencia de que “la situación política está deteriorada en Venezuela”, según recogió Efe.