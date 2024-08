En un mensaje publicado este jueves en su cuenta de X, el presidente argentino Javier Milei agradeció al gobierno brasileño por su buena disposición al responder al pedido de la cancillería de la Casa Rosada de que asuma su representación en Caracas, la capital venezolana.

AGRADECIMIENTO A BRASIL

Agradezco enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí.



Hoy el personal… — Javier Milei (@JMilei) August 1, 2024

“Agradezco inmensamente la disposición de Brasil en asumir la custodia de la embajada de Argentina en Venezuela. Agradecemos también la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y de sus ciudadanos”, expresó el mandatario ultraderechista de 53 años, que recordó los “lazos fuertes e históricos entre los dos países, de acuerdo con lo que informó la revista brasileña Carta Capital.

En su mensaje, Milei en ningún momento mencionó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien no tiene diálogo.

El pedido de la cancillería argentina a Itamaraty se dio después de la expulsión del cuerpo diplomático de sietes países latinoamericanos de Caracas ordenado por el gobierno que preside Nicolás Maduro, declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral en las elecciones realizadas el domingo.

El líder chavista rechazó las acusaciones de fraude y optó por ordenar la salida de su territorio de los representantes de aquellos países que el domingo se hicieron eco de las denuncias realizadas por la oposición, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

En el caso de Argentina, la expulsión del personal diplomático afecta también a seis ciudadanos venezolanos, que se encuentran refugiados en la embajada de ese país en Caracas y pasarán a estar bajo custodia de Brasil.

Pero el agradecimiento de Milei contrastó fuertemente con unas declaraciones que había hecho también en su cuenta de X pocas horas antes, en las que cuestionó a líderes que no condenaron de manera directa a Maduro, calificando de “imbéciles” a Lula, al presidente colombiano Gustavo Petro, y al mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“La progresía estúpida 'bienpensante' con su amor por la tibieza centrista te acusará de fascista ya que son tan brutos e incapaces que cuando trazás la línea divisoria no diferencian si la línea es artificial (fascismo) o real-conceptual (valores)”, aseguró el jefe de Estado. En sintonía, amplió: “Esos imbéciles son cómplices”, según informó eldiarioar.com.

En el inicio de esta semana durante una de sus habituales conferencias de prensa, López Obrador había criticado con dureza a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que acusó de “injerencismo” por la declaración que emitió sobre las elecciones en Venezuela.

“¿Qué se tiene que meter la OEA? Eso es injerencismo, por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? ¿Dónde están las pruebas?”, expresó el presidente mexicano, que el 1º de octubre le cederá el mando a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Al respecto, López Obrador agregó: “[La OEA] no es un organismo ni democrático, ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción, ya esa organización debe reformarse, no sirve de nada; bueno, sirve para agravar los problemas”.

En una sesión extraordinaria de la OEA celebrada el miércoles en su sede de Washington, los países debatieron durante horas una declaración conjunta sobre la situación en Venezuela, pero no lograron la mayoría absoluta para aprobarla. 17 países votaron a favor, 11 se abstuvieron y cinco no participaron, entre ellos, México.

El texto instaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a que “publique inmediatamente los resultados de la votación” en cada mesa electoral. También pedía que “se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados”.

Votaron a favor: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinam y Uruguay. Se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía. No participaron de la sesión, además de México, Dominica, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

El presidente del Consejo Permanente de la OEA, el representante de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, explicó que los delegados estuvieron reunidos durante más de cinco horas para lograr un texto de consenso, pero esto no se logró debido a una única frase, aunque no detalló cuál.