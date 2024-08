Finalmente se difundieron las fotos que forman parte de la causa judicial por la que la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez denunció por violencia de género al expresidente argentino Alberto Fernández. Este jueves Infobae compartió fotos en las que se ve a Yáñez con un ojo enteramente morado y otra en la que tiene moretones en el brazo, cerca de la axila.

Además, el medio argentino divulgó chats que también integran la causa en la que Fabiola Yáñez le escribe a Fernández: “Esto no funciona así. Todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”.

Luego Yáñez manda la foto con el moretón en el brazo y Fernández le responde: “Pero dejá de discutir, al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. “Me volvés a golpear. Estás loco”, le escribe Yáñez, y se da el siguiente diálogo:

-AF: Me siento mal

-FY: Venís golpéandome hace tres días seguidos

-AF: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-FY: Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me zamarreaste [y manda imágenes].

Chat de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández divulgado en Infobae.

El chat, según informa Infobae, es de agosto de 2021.

La denuncia fue presentada el martes, cuando Yáñez habló con el juez Julián Ercolini por videollamada desde España. Originalmente la consulta a la ex primera dama, ahora separada de Fernández, surgió del juez Ercolini, quien, en el marco de la investigación sobre la causa de los seguros del Banco Nación, habría encontrado pruebas de violencia de género en el celular incautado de la histórica secretaria del expresidente, María Cantero. Yáñez fue puesta en conocimiento de esos elementos, pero en un primer momento negó la intención de formalizar una denuncia.

Este jueves se supo también que cambió de abogado, dejó a Juan Pablo Fioribello, que la había representado a ella y al expresidente en la causa por la fiesta en Olivos durante la pandemia y que la había asesorado en los primeros momentos, cuando el juez Ercolini le informó sobre los chats y las fotos que se habrían encontrado en el teléfono de Cantero. Ahora Yáñez nombró a la abogada Mariana Gallego como representante legal.