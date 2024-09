En el marco del enfrentamiento cada vez mayor que hay entre el gobierno argentino que encabeza el presidente Javier Milei y los gremios que nuclean a los trabajadores aeronáuticos, el Ejecutivo comunicó que comenzó conversaciones con empresas privadas latinoamericanas “para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas”.

El anuncio lo realizó el vocero presidencial Manuel Adorni, después de una reunión entre integrantes del Ejecutivo con el objetivo de “terminar con la extorsión permanente”. En ese sentido, Adorni afirmó que el objetivo del gobierno es “sepultar los piquetes gremiales y la casta aeronáutica”.

“Queremos comunicarles que en virtud de los persistentes paros convocados que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso, por supuesto, que las extorsiones que están sufriendo los argentinos con este tipo de medidas continúen”, sostuvo Adorni.

En la misma línea, continuó: “Para quienes no lo saben o para quienes no han trabajado en el sector privado, en una empresa si hacés un paro y complicás la operatoria, te echan; la intención es que ese destino lo tengan quienes le complican la vida a miles y miles de argentinos con esa medida”.

Según informó Ambito con base en fuentes del gobierno, la medida sería implementada en los vuelos internos dentro del territorio argentino. Si bien se mantiene el hermetismo sobre las empresas de la región a las que contactaron en Casa Rosada, se trata de “tres o cuatro” compañías, de acuerdo a lo trascendido, una de las cuales sería la colombiana Avianca.

“Jurídicamente hablando no sería una concesión”, admitió un funcionario cercano al presidente Milei, aunque aclaró que en la práctica funcionaría como tal. Pero, además, el mensaje del Ejecutivo libertario pretende ser aleccionador y ampliarse a otros rubros.

“Le estamos queriendo transmitir a los gremios que no tienen ninguna posibilidad de ganar la discusión; si otros sectores recurren a una estrategia ilegal, este método se puede volver a usar”, agregaron las fuentes citadas por Ámbito. En la misma línea, desde la Casa Rosada reconocen que el comienzo de las negociaciones con empresas extranjeras fue una amenaza, “pero no una vacía”. “Si no retrocedés te la voy a poner, ese es el mensaje”, explicaron y agregaron que le darán tiempo a los sindicalistas “de adecuarse a la paritaria hasta mediados de octubre”.

La iniciativa privatizadora del gobierno fue acompañada de manera contundente por el expresidente Mauricio Macri, quien siempre vio con buenos ojos la posibilidad de negociar al menos una parte de la aerolínea argentina de bandera.

Este jueves, de acuerdo a lo que consignó Página 12, Macri pidió de manera directa la “liquidación” y el “desarme” liso y llano de la empresa, que actualmente es la única que garantiza la interconexión del país.

En una carta pública que difundió en sus redes sociales, Macri explicó que su plan es “iniciar un proceso de quiebra” de la empresa, partirla “en dos o tres nuevas”, o bien “liquidar sus activos”. En su mensaje el expresidente también atacó a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que vienen tomando desde hace varias semanas medidas en reclamo de mejoras salariales.

En el medio de la disputa entre los sindicalistas y el gobierno, el miércoles el vocero Adorni había apuntado contra los pilotos de la empresa, que son quienes tienen los sueldos más altos, de entre 3.000 y 10.000 dólares.

Adorni dijo que lo que realmente quieren los trabajadores aeronáuticos es mantener “beneficios” que van desde pasajes en clase ejecutiva para el grupo familiar hasta remises gratis para trasladarse, de acuerdo con lo que informó el portal El Cronista.

Luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezaran un encuentro con gran parte del Gabinete para definir el futuro de la compañía de bandera, el funcionario envió un mensaje al gremio que se encuentra de paro.