Desde la bolsa de valores hasta el Kremlin, hubo distintas reacciones al debate que mantuvieron el martes en Filadelfia la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, y su rival republicano, Donald Trump.

La primera medición del desempeño de los candidatos fue una encuesta rápida elaborada por CNN, en la que 63% de los 605 encuestados concluyó que Harris tuvo una mejor actuación, frente a 37% que valoró mejor el papel que hizo Trump.

Antes del encuentro, organizado por la cadena ABC, las expectativas sobre quién ganaría el debate eran parejas, según la misma encuesta. Pero una vez que terminó, 96% de los partidarios de Harris la dio por ganadora, mientras que 69% de quienes apoyan a Trump consideraron que él la superó.

En la prensa estadounidense fue destacado el papel de Harris en el debate

La revista Time señaló que “en los nueve años transcurridos desde que Trump irrumpió en escena” nadie logró alterarlo tanto como la candidata. A su vez, The Washington Post señaló que “Harris dominó a Trump en el debate, pero aún queda una carrera reñida por delante” en el marco de un contexto político muy dividido.

Fox News, el medio más identificado con Trump, dialogó con la legisladora republicana Elise Stefanik, que celebró el “mensaje poderoso” que emitió el expresidente en materia de economía e inflación y dijo que ganó el debate. De todos modos, Stefanik cuestionó que “los moderadores de ABC no eran periodistas, eran activistas pro Kamala que atacaron sin fundamento al presidente Trump, lo que llevó a un debate de tres contra uno”.

También Trump se quejó, a su manera, de los moderadores: “ABC es la organización de noticias más deshonesta, y eso es decir mucho porque todos son deshonestos, pero creo que hice un gran trabajo”, dijo el magnate republicano a Fox. En algún momento del debate, los moderadores le pidieron a Trump que se apegara al tema que se intentaba abordar o directamente le señalaron que alguna de sus afirmaciones era falsa.

Fox News citó a una experta en lenguaje corporal, Susan Constantine, quien advirtió que Harris “provocó con éxito al expresidente Trump en varias ocasiones durante el debate [...] haciéndolo enrojecer y desviándolo del rumbo”. También The New York Times y The Wall Street Journal señalaron que Harris logró poner a la defensiva, nervioso o incómodo a su rival, que se mostró enojado varias veces.

“No nos equivoquemos. Trump tuvo una mala noche”, dijo Brit Hume, analista de Fox News, cuando terminó el encuentro, según citó The Guardian. “Acabamos de escuchar muchas de las viejas quejas que todos sabemos que no son ganadoras políticamente”, dijo Hume, en referencia a la actuación del expresidente.

Jen O’Malley Dillon, la directora de campaña de la candidata demócrata, manifestó en un comunicado: “La vicepresidenta Harris está preparada para un segundo debate. ¿Lo está Donald Trump?”.

El candidato republicano dijo este miércoles que no está tan dispuesto como antes a debatir. “Yo tengo menos disposición a hacerlo, porque tuvimos una gran noche. Ganamos el debate”, dijo a Fox, y agregó: “Cuando perdés, inmediatamente querés la revancha”.

En la misma entrevista llegó a decir que probablemente la estrella pop Taylor Swift “pagará un precio en el mercado” por haber declarado el martes su apoyo a la fórmula demócrata, entre elogios a Harris y al candidato a vicepresidente Tim Walz. Sin embargo, a primera hora de este miércoles eran las acciones de Trump Media, un conglomerado que incluye su red social, Truth Social, las que estaban cayendo por debajo del 16% en el mercado.

Fuera de Estados Unidos también hubo reacciones al debate entre Harris y Trump

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania emitió un comunicado para rebatir la afirmación de Trump de que Alemania había abandonado su meta de producir energías limpias. “Te guste o no te guste, el sistema energético alemán es completamente operativo, con más de un 50% de renovables. Y estamos cerrando –no construyendo– centrales de carbón y nucleares”, manifestó.

A su vez, el portavoz del gobierno de Rusia, Dmitri Peskov, concluyó a partir del debate: “Estados Unidos en su conjunto, independientemente del partido al que pertenezcan los candidatos, mantiene una actitud negativa, inamistosa, hacia nuestro país”. De acuerdo con la agencia Efe, Peskov, además, criticó que durante el encuentro los candidatos mencionaran al presidente ruso, Vladimir Putin, como “uno de los instrumentos de la lucha política interna” que mantienen. “Esperamos que dejen en paz el nombre de nuestro presidente”, agregó Peskov.

Por el momento, no hay otro encuentro agendado entre Trump y Harris, pero sí está previsto que Tim Walz y el candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, debatan el 1º de octubre en Nueva York.