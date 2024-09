Este miércoles el Congreso de España aprobó una proposición no vinculante presentada por el Partido Popular (PP) en la que se con la que se insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia “como el legítimo ganador” de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo” del país.

De acuerdo con lo que informó El Periódico de Barcelona, la propuesta salió adelante con los votos del PP, Vox, del Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y la Unión del Pueblo Navarro y con las negativas de los representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar y los socios del gobierno que representan a partidos autonómicos nacionalistas de izquierda: Esquerra Republicana de Catalunya, el Bloque Nacionalista Galego y los vascos de Bildu.

El texto aprobado por los legisladores especifica que este “reconocimiento se basa en la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte de la oposición del 83,5% de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, el español Josep Borrell”.

Durante la sesión, la legisladora socialista Cristina Narbona justificó que su sector no iba a respaldar la moción del PP, al que acusó de generar “falsas expectativas” con su iniciativa. “Lo primero que hay que hacer es no generar expectativas falsas, no engañar a los venezolanos (...) haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro”, expresó Narbona.

La sesión fue seguida desde las barras del Congreso por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma y también por la hija de Edmundo González Urrutia, Carolina González, quienes desde allí saludaron a los legisladores del PP, que estallaron en un aplauso cuando su resolución fue aprobada.

Algunas horas antes de la votación, se había expresado sobre el tema el presidente Pedro Sánchez, quien se encuentra de visita oficial en China.

En un contacto con medios de prensa en la ciudad de Kunshan, escala final de su gira por el país asiático, el mandatario destacó que España ha sido “clara” desde el primer momento en el que se celebraron las elecciones. “Hemos pedido publicación de actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y trabajamos por la unidad de la Unión Europea para tener margen de mediación antes de final de año y encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática del pueblo venezolano”, afirmó el mandatario, quien agregó que este posicionamiento le parece de “puro sentido común”.

Según lo que informó el portal Público, Sánchez marcó un matiz en el caso de González Urrutia separando la dimensión humana de la política. En la primera de ellas se preguntó qué tendría que hacer el Gobierno si una persona pide asilo político. “Si nosotros decimos que no, ¿cuál hubiera sido la reacción, justificada en este caso, no solamente de la oposición sino del conjunto de la sociedad española?”, comentó Sánchez.

“El asilo no deja de ser un gesto de humanidad, un compromiso civil y humanitario de la sociedad española y de su Gobierno ante personas que están sufriendo, desgraciadamente, la persecución y represión”, agregó el líder del PSOE.

Por último, en el cierre de su comparecencia, Sánchez criticó la actitud del PP. “Cuando escucho a la oposición, es lo de siempre, es decir que no a todo lo que haga el Gobierno, como sea y donde sea. Si asilamos porque asilamos, si no asilamos porque no. Quedan desnudos en su incongruencia”, sentenció Sánchez.