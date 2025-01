A las 21.00 de este miércoles, en la ciudad de Washington, un avión de American Airlines con 64 personas a bordo colisionó en el aire con un helicóptero militar frente a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Nacional Reagan, sobre el río Potomac.

El helicóptero Black Hawk del 12° Batallón de Aviación se encontraba en un vuelo de entrenamiento con tres miembros del servicio a bordo, mientras que el vuelo 5342 de American Eagle -aerolínea subsidiaria de American Airlines- provenía de la ciudad de Wichita, Kansas, y se aprestaba a aterrizar cuando fue impactado.

Ambas aeronaves cayeron a las gélidas aguas del río, donde cientos de rescatistas desarrollan desde la noche una operación de búsqueda de sobrevivientes y cuerpos bajo adversas condiciones climáticas.

En una conferencia de prensa esta mañana, el jefe de Bomberos de Washington, John Donnelly, afirmó que los socorristas creen que no hay sobrevivientes. Informó que se han encontrado 27 cuerpos, uno de ellos un tripulante del helicóptero, y que la operación ha pasado de ser de rescate a de recuperación.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente?

El secretario de Transporte, Sean Duffy, expresó que anoche tanto el avión como el helicóptero militar realizaban un “patrón de vuelo estándar”. “Anoche fue una noche despejada; el helicóptero volaba en el patrón habitual. Si vives en el área de DC, verás helicópteros subiendo y bajando por el río”, dijo durante la conferencia de prensa.

“El vuelo de American Airlines que estaba a punto de aterrizar seguía un patrón de vuelo estándar, ya que se dirigía a DCA [Aeropuerto de Washington], por lo que no era inusual que un avión militar volara por el río y un avión aterrizara en DCA”, dijo Duffy.

Duffy aseguró que “todo era normal en el período previo al accidente”, pero “obviamente, algo sucedió”.“Algo salió mal”, reiteró y añadió: “¿Creo que se podía haber evitado? Absolutamente”.

El Secretario de Defensa Pete Hegseth dijo en un video publicado en en X que las autoridades “trabajan activamente” para “investigar y entender qué ocurrió y por qué”. Informó que el helicóptero del Ejército realizaba “un vuelo anual de entrenamiento de aptitud” y se trataba de una “una tripulación bastante experimentada”.

“Estaba haciendo la evaluación nocturna anual requerida. Llevaban gafas de visión nocturna”, dijo Hegseth.

Unidades de respuesta de emergencia se reúnen en el aeropuerto Ronald Reagan mientras se realizan operaciones de búsqueda en el río Potomac, el 30 de enero, en Arlington, Virginia. Foto: Win McNamee, Getty Images, AFP.

¿Qué dijo Trump acerca del accidente?

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó que el accidente no hubiera sido evitado.

En su red social, Truth Social, el mandatario expresó: “La noche estaba clara, las luces del avión estaban encendidas, ¿por qué el helicóptero no subió, bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo qué hacer en lugar de preguntar si vio el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. ¡No está bien!”.

Por otro lado, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, Trump afirmó que había sido informado detalladamente de lo sucedido y dijo: “Que Dios bendiga sus almas. Gracias por el increíble trabajo realizado por nuestros socorristas. Estoy monitoreando la situación”, sostuvo.

El presidente Trump ofreció una rueda de prensa a las 13.00 (hora de Uruguay) para referirse al accidente.

Trump inició su mensaje con un minuto de silencio por los fallecidos y confirmó que no hay sobrevivientes del accidente, al que calificó como una “noche oscura y insoportable en la capital de nuestra nación y en la historia de nuestra nación, y una tragedia de proporciones terribles”.

“Como una nación, lloramos por cada alma preciosa que nos ha sido arrebatada tan repentinamente”, dijo Trump, quien señaló que otras naciones también están de luto por los ciudadanos extranjeros que estaban en el avión.

El mandatario aseguró que el ejército estadounidense y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el caso y anunció el nombramiento de Chris Rocheleau, un veterano de 22 años, para el cargo de administrador interino de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Aunque no hay pruebas que apunten a un error por parte de los controladores aéreos del aeropuerto, Trump apuntó contra los funcionarios de la FAA y aseguró que la agencia “está contratando activamente a trabajadores que sufren graves discapacidades intelectuales, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas en el marco de una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión explicada en la página web de la agencia”.

En ese contexto, sostuvo que los controladores aéreos “tienen que ser genios con talento, con talento natural”.

Según consigna _The Washington Post, consultado sobre quién cree que tiene la culpa del accidente aéreo, en un primer momento Trump sugirió culpar al control del tráfico aéreo, ya que “las advertencias se dieron muy muy tarde”. Luego apuntó a culpabilidades por parte de los tripulantes dell helicóptero Black Hawk: “La gente del helicóptero debería haber visto por dónde iban”, dijo Trump y agregó, “no me puedo imaginar que gente con visión 20-20 no viera lo que está pasando ahí arriba”.

Patinadores artísticos rusos y estadounidenses iban en el avión

El avión transportaba a un grupo de patinadores artísticos, incluidos dos reconocidos expatinadores rusos, Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, ganadores del título de parejas en el campeonatos mundial de 1994 y competidores de los Juegos Olímpicos de invierno.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó a la prensa que los patinadores y otros ciudadanos rusos estaban a bordo. “Desafortunadamente, vemos que esta triste información se está confirmando. Había otros conciudadanos allí. Malas noticias hoy de Washington. Lo sentimos y enviamos nuestras condolencias a las familias y amigos que perdieron a nuestros conciudadanos que murieron en el accidente aéreo”, dijo Peskov, consignado por Associated Press.

Según NBC News, los patinadores artísticos estadounidenses regresaban de un campamento de entrenamiento en Wichita, Kansas. “Estos atletas, entrenadores y miembros de la familia regresaban a casa del Campamento Nacional de Desarrollo celebrado en conjunto con los campeonatos de Estados Unidos de patinaje artístico”, dijo el organismo deportivo.