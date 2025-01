Diez personas murieron y otras 35 resultaron heridas en un atropellamiento contra la multitud congregada en una popular calle del Barrio Francés de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, durante las celebraciones de Año Nuevo.

Alrededor de las 3.00 de este miércoles, el conductor de una camioneta rodeó las barricadas que impedían el acceso de vehículos por la calle Bourbon Street y aceleró para embestir a las personas que transitaban por allí. Tras chocar el vehículo, el hombre se bajó y disparó con un arma contra policías que estaban en ese lugar. Hirió a dos, que se encuentran estables, y murió en el tiroteo. No está claro qué arma utilizó, ni si disparó también contra la multitud mientras avanzaba con la camioneta.

Las autoridades identificaron al atacante como Shamsud Din Bahar Jabbar, un estadounidense de 42 años que trabajó en informática y como agente inmobiliario, además de desempeñarse durante cinco años en el ejército.

Según informaron testigos a distintos medios, entre ellos la cadena CNN, el atacante llevaba una bandera del grupo yihadista Estado Islámico (o ISIS) en el vehículo que utilizó en el atentado.

Se presume que Jabbar alquiló la camioneta en el estado de Texas, de donde es originario. Nació en la ciudad de Beaumont, de acuerdo con las primeras averiguaciones de la Policía. Allí existen registros de que el hombre fue acusado años atrás por un delito menor de robo y por usar una libreta de conducir que no era válida.

Durante la mañana, las autoridades de Nueva Orleans informaron que el atropello fue intencional. La superintendente de policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatric, dijo a la prensa que el atacante manejó “muy rápido” y tratando de atropellar a la mayor cantidad de gente que pudiera, según consignó The Washington Post. Las autoridades locales definieron este acto como un ataque terrorista. Más tarde, el FBI coincidió con esta definición y confirmó que se encontró una bandera de Estado Islámico en el vehículo.

Esa agencia de seguridad comunicó que no cree que Jabbar haya actuado solo, y pidió a la población que brinde cualquier dato que permita obtener más información al respecto. “Estamos persiguiendo activamente cada pista”, dijo Alethea Duncan, agente del FBI en una conferencia de prensa. Pidió que cualquier persona que haya tenido contacto con Jabbar en las últimas 72 horas o tenga información sobre lo que hizo durante ese tiempo, se comunique con las autoridades.

El FBI informó también que se encontraron en la zona dispositivos explosivos caseros. Un comunicado de la policía de Louisiana informó que cámaras de vigilancia registraron imágenes de tres hombres y una mujer colocando varios de esos dispositivos, informó The Associated Press. Según citó el periódico The Guardian, el texto agregó que en la camioneta se encontraron armas de fuego y bombas caseras ocultas dentro de heladeras y “conectadas para detonación remota”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, manifestó que sintió “ira y frustración” al enterarse de lo que había ocurrido y agregó que su “corazón está con las víctimas y sus familias, que simplemente estaban tratando de celebrar” el Año Nuevo. “No hay justificación para la violencia de ningún tipo, y no toleraremos ningún ataque a ninguna de las comunidades de nuestra nación”, dijo.

Consultado sobre versiones de que el auto o el atacante habían cruzado la frontera con México días antes, Biden se negó a hacer comentarios.

Por su parte, Donald Trump, el presidente electo que asumirá el cargo el lunes 20, responsabilizó a los extranjeros por el ataque. “Cuando digo que los criminales que vienen son mucho peores que los criminales que tenemos en nuestro país, esa declaración es constantemente refutada por los demócratas y los ‘medios fake news’, pero resulta ser verdad. El índice de crímenes de nuestro país está a niveles que nunca antes se han visto”, dijo en su red Truth Social.

“Nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes y sus seres queridos, incluidos los agentes valientes del Departamento de Policía de Nueva Orleans. La Administración Trump apoyará totalmente a la ciudad de Nueva Orleans mientras investigamos este acto de pura maldad”, agregó.