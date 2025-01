A poco más de diez días de asumir por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump reiteró este martes su intención de adquirir Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, y retomar el control sobre el canal de Panamá. Además, afirmó que no descarta el uso de la fuerza militar para hacerlo, ya que considera que el control de ambos es vital para la seguridad económica y nacional de su país.

En una conferencia de prensa en su mansión de Florida, Mar-a-Lago, Trump abrió la posibilidad de usar al ejército estadounidense para tomar ambos territorios. “No voy a comprometerme con eso”, respondió ante la pregunta de si descarta el uso de la fuerza. “Podría ser que tengamos que hacer algo. El canal de Panamá es vital para nuestro país”, afirmó el presidente electo, y añadió: “necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional”, según consignó AP News.

Las últimas afirmaciones de Trump coinciden con la visita de su hijo mayor, Donald Trump Jr., y una delegación de asesores al territorio ártico. Trump Jr. compartió fotos y videos de su breve estadía, en la que, según informó Mininguaq Kleist, secretario permanente del Ministerio de Estado y Asuntos Exteriores de Groenlandia, al medio citado, no sostuvo ningún encuentro con autoridades o funcionarios del gobierno groenlandés.

Avión que supuestamente transporta a Donald Trump Jr., el 7 de enero, a su llegada a Nuuk, Groenlandia. Foto: Emil Stach, Ritzau Scanpix, AFP.

En su cuenta de X, el hijo del mandatario publicó una foto con locales y escribió: “Groenlandia ama a Estados Unidos y a Trump. Gente increíble con una recepción igualmente impresionante. Sólo quieren poder utilizar algunos de los increíbles recursos que tienen y permitir que ellos mismos, su país y sus hijos prosperen.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo durante una entrevista con el canal danés TV2 que el futuro de Groenlandia lo decidirá Groenlandia, y calificó a Estados Unidos como “el aliado más importante y cercano” de su país. Al mismo tiempo, afirmó que “Groenlandia no está en venta” y señaló que no cree que Estados Unidos vaya a usar la fuerza militar o económica para tomar el control. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, ha apoyado la independencia de la isla del Atlántico Norte de Dinamarca.

Anexar Canadá y renombrar el Golfo de México

El presidente electo también se refirió a su posición sobre Canadá y afirmó que “la frontera es una línea completamente arbitraria”. Sostuvo que el país vecino debería convertirse en el estado 51, debido al apoyo económico y militar que Estados Unidos le presta. En este caso, dijo que no se serviría del poder militar para anexar Canadá, pero sí de las presiones económicas, informó The New York Times.

“Nuestro ejército está a su disposición, todas estas otras cosas. Deberían ser un estado. Eso es lo que le dije a Trudeau cuando vino”, aseveró Trump.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, afirmó en una publicación en X: “Los comentarios del presidente electo Trump muestran una completa falta de entendimiento de lo que hace fuerte a Canadá. Nuestra economía es fuerte. Nuestra gente es fuerte. Nunca retrocederemos ante las amenazas”.

Por su parte, el primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau, sostuvo en X que “no existe la más mínima posibilidad de que Canadá se convierta en parte de Estados Unidos”, y añadió: “Los trabajadores y las comunidades de ambos países se benefician de ser el mayor socio comercial y de seguridad del otro”.

Trump también sugirió que intentará renombrar el Golfo de México con el nombre de “Golfo de Estados Unidos”, un nombre que “suena hermoso”, consideró.

Trump: “El canal de Panamá es una desgracia”

En la misma conferencia de prensa, criticó la decisión del recientemente fallecido expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter de devolver el control del canal a Panamá durante su presidencia e insistió con volver a tener el dominio.

Para el presidente electo, su país perdió en el acuerdo. “Jimmy Carter se lo dio por un dólar y se suponía que nos tratarían bien”, afirmó Trump, consignado por CNN.

Tanto el presidente panameño, José Raúl Mulino, como su canciller, Javier Martínez-Acha, han defendido que la soberanía del canal no es negociable.