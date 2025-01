Luego de la asunción del presidente Nicolás Maduro por tercera vez, la líder opositora María Corina Machado publicó un video en su cuenta de Instagram en el que cuenta los detalles sobre lo ocurrido este jueves tras haber sido interceptada en una manifestación, y también sobre los planes a futuro de la oposición.

“Hoy 10 de enero, dejo un registro para nuestra historia de la libertad de Venezuela”, comenzó Machado, y señaló que este jueves hubo “centenares de miles de venezolanos” que salieron a la calle “con civismo, coraje y con un profundo amor”. “Más de 180 protestas tuvieron lugar en Venezuela; más de 150 ciudades en el mundo se activaron”, comentó.

En ese sentido, afirmó que con las movilizaciones de este jueves “ratificó” su “confianza” en que “la libertad está cerca” y que “ellos [el gobierno de Maduro] perdieron”. “La militarización total de Caracas y otras ciudades es la demostración de quién le tiene miedo a quién, de cuánto miedo le tienen al pueblo”, apuntó.

Machado afirmó que este viernes “Maduro consolidó el golpe de Estado y la violación a nuestra Constitución” y que, por tanto, “es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla”. La líder de la oposición señaló que Maduro “consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo” y que “decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución nacional; pisotean nuestra Constitución”.

“Maduro hoy no se puso la mano en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete, que cada día lo apretará más”, aseguró y agregó que el 9 de enero “Venezuela vio el coraje desplegado por todo el país; hoy el mundo ve el miedo encerrado en un salón, no tengan duda [que] esto se acabó”, sentenció.

De tal forma, afirmó que el expresidenciable Edmundo González Urrutia irá a Venezuela “a juramentarse como presidente constitucional [...] en el momento correcto, cuando las condiciones sean necesarias”.

Machado indicó que Venezuela no sólo cerró la frontera con Colombia, sino que “ha activado todo el sistema de defensa aérea”, y que, por tanto, han “evaluado todo eso” y desde la oposición decidieron que “no es conveniente que Edmundo ingrese a Venezuela”. “Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”, subrayó.

“Lo que me pasó ayer demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen”

Por otro lado, Machado aclaró lo ocurrido el jueves cuando, según dijo, fue interceptada por las fuerzas policiales. La líder opositora explicó que, al salir de la concentración en Chacao, se subió a una moto que la iba a sacar de allí, y fue acompañada por otras dos motos. Relató que durante el trayecto “varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana” intentaron interceptarlos.

“Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, por detrás fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en el medio de dos hombres”, contó y lamentó: “Así son ellos, atacan a una mujer por la espalda”.

Avanzado el trayecto, los efectivos detuvieron las motos, y le “dijeron que tenían la orden” de que se “fuera”, pero “para poder hacerlo”, era necesario que Machado “grabara un video como una fe de vida”. “Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente”, mencionó.

Si bien destacó que ahora está bien, dijo que tiene “fuertes dolores y contusiones” en algunas partes de su cuerpo. A su vez, resaltó que lo sucedido “demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen” y que “su actuación errática es otra demostración más de cómo están divididos por dentro”.

“Todos sabemos que a partir de hoy arreciará aún más la presión hasta hacerle entender a Maduro que esto se acabó”, reafirmó y continuó: “El día de ayer el régimen desplegó una brutal represión, persiguiendo y deteniendo a más de 20 venezolanos; algunos son líderes en estados, incluyendo a algunos periodistas”.

“Ellos son nuestros héroes y a todos los vamos a liberar. A sus familiares, a sus compañeros y amigos, mi corazón está con ustedes; saben que aquí nadie se queda atrás”, remarcó.