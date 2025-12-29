El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, les exigió a los bancos privados que operan en el país que acepten los dólares de los ahorristas sin exigir trámites engorrosos. “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, expresó el ministro, de acuerdo con lo que informó el diario La Nación.

Además, en un mensaje en su cuenta de X, Caputo agregó: “Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”.

Los dichos de Caputo se dieron luego de que el viernes el Senado aprobara el proyecto de ley denominado de “Inocencia Fiscal”, que modifica el Régimen Penal Tributario con el objetivo de permitir el blanqueo de divisas mantenidas fuera del sistema financiero tradicional y que relaja los montos mínimos del delito de evasión fiscal.

Según informó Página 12, las autoridades del Banco Nación replicaron inmediatamente el mensaje del ministro y, por medio de las redes, se sumaron a la iniciativa. “De acuerdo a la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada, el Banco Nación, a través de sus más de 700 sucursales y canales digitales, está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros”, publicitaron en un mensaje que repostea el de Caputo.