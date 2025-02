El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció sus cárceles para recibir en ellas a personas de cualquier nacionalidad que actualmente estén recluidas en cárceles estadounidenses.

La noticia se dio a conocer en la noche del lunes, luego de un encuentro que Bukele tuvo en su casa en el Lago de Coatepeque, en las afueras de San Salvador, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien por estos días está realizando su primera gira internacional desde que asumió la jefatura de la diplomacia de la administración que lidera el presidente Donald Trump.

Si bien el tema principal en la agenda de ambos jerarcas durante el encuentro era el de la migración, una de las prioridades del nuevo gobierno de Estados Unidos, el mandatario salvadoreño fue un paso más allá con su oferta.

“Hemos ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de subcontratar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a aceptar únicamente a delincuentes convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión (CECOT) a cambio de una tarifa. La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros, haciendo que todo nuestro sistema penitenciario sea sostenible”, escribió Bukele en su cuenta de X.

En una conferencia de prensa que brindó luego de estar reunido durante varias horas con Bukele, Rubio manifestó su gratitud con el mandatario salvadoreño. “Ningún país nos ha hecho una oferta de amistad como esta”, expresó Rubio, quien posteriormente, de acuerdo a lo que consignó Associated Press, dio detalles sobre el tema.

El nuevo secretario de Estado dijo que Bukele aceptó “el acuerdo migratorio extraordinario, más extraordinario y sin precedentes en cualquier parte del mundo”.

“Podemos enviarlos y él los pondrá en sus cárceles”, dijo Rubio sobre los migrantes de todas las nacionalidades detenidos en Estados Unidos que podrán ser trasladados a El Salvador. “Y también se ha ofrecido a hacer lo mismo con los criminales peligrosos que actualmente están bajo custodia y cumplen sus sentencias en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales”, agregó Rubio.

Sobre la idea de Bukele, un funcionario estadounidense dijo que la administración de Trump no tenía planes para deportar a ciudadanos estadounidenses, pero calificó la oferta de Bukele como significativa. El gobierno de Estados Unidos no puede deportar a ciudadanos estadounidenses hacia terceros países, porque esa alternativa no está contemplada en la legislación del país norteamericano.

La noticia también fue muy bien recibida por el magnate sudafricano nacionalizado estadounidense Elon Musk, quien trabaja en el gobierno de Trump en una dependencia que tiene como cometido reformar la estructura del gobierno federal. “¡¡Gran idea!!”, expresó Musk sobre la iniciativa de Bukele en una publicación realizada en X, plataforma de la que es propietario.

El Departamento de Estado describe las superpobladas cárceles de El Salvador como “duras y peligrosas”. En su actual página web de información del país dice al respecto: “En muchas instalaciones, las provisiones de saneamiento, agua potable, ventilación, control de temperatura e iluminación son inadecuadas o inexistentes”.

En las cárceles diseñadas para albergar a los más de 84.000 integrantes de pandillas que fueron encarceladas desde que se decretó el régimen de excepción, en marzo de 2022, las luces están prendidas las 24 horas del día, los presos sólo tienen media hora para estar fuera de sus celdas, no tiene permitidas las visitas, y la alimentación, bajísima en proteínas, se basa casi exclusivamente en arroz y tortillas de maíz.

Pese a las críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos por la falta de garantías para los detenidos, la sociedad salvadoreña fue contundente respecto a lo que piensa sobre la política represiva impulsada por el presidente, que en las elecciones de hace exactamente un año, en febrero de 2024, reeligió a Bukele por un período de cinco años con más del 84% de los votos.

De todas maneras, y pese al enorme apoyo popular que tuvo en los comicios, si bien la situación de seguridad mejoró de manera notoria la calidad de vida de la ciudadanía, todavía está en el debe de Bukele generar la reactivación económica del país, que sigue siendo uno de los más pobres de América Latina.

De acuerdo a cifras oficiales de 2023, que sirvieron de base para un informe del Banco Mundial sobre la situación de El Salvador hecho el año pasado, 1,9 millones de personas vivían en hogares pobres (el 30,3% de la población total) y 600.000 de ellas vivían en hogares extremadamente pobres.