Una larga lista de políticos, científicos y periodistas advirtió contra la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dispuesta por el presidente Javier Milei. La medida fue anunciada este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud”, debido a “profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia”, dijo el portavoz.

Adorni responsabilizó a la OMS y al gobierno de Alberto Fernández por la estricta cuarentena aplicada en 2020 y 2021, a la que definió como el “encierro más largo de la historia de la humanidad”.

En un comunicado oficial emitido más tarde, la oficina del presidente argentino afirmó que “las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad”. Agregó: “En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y pymes a la quiebra, y aun así nos costó 130.000 vidas”.

En su momento, surgieron movilizaciones que convocaron a muchos argentinos en rechazo a las medidas que restringían la circulación. En esas protestas públicas participó Milei, que dio discursos y cimentó su liderazgo. Este miércoles, en su cuenta de X, el presidente argentino celebró: “AFUERA OMS...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Este anuncio llegó poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplicara la misma medida. Al igual que Milei, Trump cuestionó la gestión de la pandemia por parte de la OMS, pero también el aporte económico que el organismo les exige a los países más ricos, en particular al suyo, que es su principal financiador, con una contribución de 1.300 millones de dólares.

El rechazo de Trump a los organismos multilaterales no se limita a la OMS: el martes anunció que Estados Unidos abandonará el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA).

Consecuencias para Argentina

Adorni, en su conferencia de prensa, manifestó: “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”. Dijo que “Argentina no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria, por lo tanto esta medida [...] no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios”.

Estos argumentos fueron rechazados desde distintos ámbitos, en especial, científicos, que señalaron que la OMS brinda colaboración, pero no impone políticas a los gobiernos, y advirtieron que Argentina tiene mucho que perder con esta decisión.

Según un artículo de la organización civil Soberanía Sanitaria, divulgado este miércoles por políticos y científicos, la salida de la OMS implica para Argentina dejar de tener acceso a un fondo rotativo que le permite “ahorrar millones en la compra de tecnologías e insumos sanitarios”.

Este aislamiento también significa la pérdida de apoyo para programas vacunación, de salud mental, de enfermedades transmisibles o no transmisibles. El país deja además de contar con ayudas para acceder a medicamentos caros y con respaldo sanitario ante situaciones de emergencia.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló también las pérdidas en materia de capacitación, colaboración y acceso a estudios científicos internacionales relevantes para el país. “Otra decisión que atenta contra la salud de los argentinos. Milei acaba de despedir profesionales imprescindibles en el área y ahora decide la salida de nuestro país de la OMS, con lo que se perderán vacunas y recursos para el cuidado de la gente”, dijo en su cuenta de X el exministro de Educación y de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus.

El también peronista Agustín Rossi, exjefe de gabinete, afirmó que Milei actúa “haciendo seguidismo Trumpista” y que “sólo a un gobierno que desprecia la ciencia, la investigación, el desarrollo, se le puede ocurrir semejante medida”. La diputada de izquierda Myriam Bregman reprochó a aquellos parlamentarios que le dieron al presidente poderes especiales para legislar que hoy “se horroricen” con el anuncio del gobierno.

Otra diputada opositora, Margarita Stolbizer, de Generación para un Encuentro Nacional, dijo que “en el espejo de Trump se reflejan la discriminación, el machismo, la persecución del que piensa distinto, el odio a la ciencia”, y afirmó que “irse de la OMS es un error grave, con consecuencias sanitarias muy peligrosas”. Stolbizer pidió: “Seamos resistentes aunque sea difícil, porque la historia demuestra que cuando nos unimos los que defendemos la libertad de verdad, estas pesadillas terminan”.