Este lunes en París los mandatarios de varios países europeos y las máximas autoridades de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se reunieron para definir una postura común y una estrategia para tomar en Ucrania, luego del marcado distanciamiento que tomó Estados Unidos la semana pasada.

En el cónclave convocado por el presidente francés, Emmanuel Macron, realizado en el Palacio del Elíseo, los jerarcas europeos mostraron posturas diferentes sobre la pertinencia de discutir ahora o no la participación de tropas de sus países en una misión de paz luego de culminada la guerra en Ucrania, pero sí dejaron claro que la actual situación es novedosa y que deben actuar en bloque.

Porque mientras los europeos debatían en París, las delegaciones de Estados Unidos y Rusia estaban arribando a Riad, la capital de Arabia Saudita, para iniciar una serie de diálogos que tienen como objetivo relanzar la relación bilateral entre ambos países y, a la vez, avanzar sobre un posible plan de paz para Ucrania.

Este acercamiento impulsado desde la administración estadounidense que lidera Donald Trump, muy bien recibido en Moscú, causó enormes temores en Europa y mayores aún en Kiev.

Sobre el tema, este lunes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su país no reconocería ningún acuerdo de paz concertado sin su participación. “Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tiene resultado, y no podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”, expresó.

Volviendo a lo que pasó en París, más allá de los matices en las posturas de los países, todos coincidieron en que las relaciones entre sus países y Estados Unidos cambió.

En ese sentido, Donald Tusk, actual primer ministro de Polonia y expresidente del Consejo Europeo, dijo: “Todos los participantes en esta reunión son conscientes de que la relación transatlántica, la Alianza del Atlántico Norte y nuestra amistad con Estados Unidos han entrado en una nueva fase. Todos somos conscientes de ello”.

En la misma línea, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, expresó: “Tenemos que reconocer que empezó una nueva era, no aferrarnos irremediablemente al pasado”.

Lanzando un mensaje de unidad en una publicación en su cuenta de X tras el encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, “reafirmó” que Ucrania “merece la paz mediante la fuerza, una paz que respete su independencia, soberanía e integridad territorial”. “Europa asume plenamente su parte de asistencia militar a Ucrania. Al mismo tiempo, necesitamos reforzar la defensa en Europa”, agregó.

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, el ex primer ministro neerlandés Mark Rutte, dijo que “Europa está preparada y dispuesta a reforzarse, a tomar la iniciativa para dar garantías de seguridad a Ucrania”.

Pero contrastando con las declaraciones de Rutte, los temores generalizados de los países de Europa Occidental quedaron reflejados en las declaraciones que dio la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien al ser interrogada sobre cuál es la mayor amenaza para el continente, respondió: “Es Rusia, por supuesto”, y sus “sueños imperiales”.

“Por eso me preocupa mucho la idea de un alto el fuego rápido, porque podría dar a Putin y a Rusia una mejor oportunidad para movilizarse de nuevo y atacar Ucrania u otro país de Europa”, agregó la mandataria nórdica.

Amigos otra vez

Este lunes, en el marco de su gira por Medio Oriente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, arribó a Riad, la capital saudí, donde se reunió con el príncipe heredero de la monarquía wahabita, Mohammed bin Salman.

El encuentro entre Rubio y el jeque, representante del principal socio de Washington en la región, marcó el punto de partida de una semana en la que Riad se convertirá en un foco de atención por el relanzamiento de las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin.

Este martes, la delegación estadounidense comandada por Rubio, en la que también figuran el asesor de Seguridad Nacional de Trump Mike Waltz y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, se reunirá con la comitiva rusa, que integrarán el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor de Asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov.

Este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las conversaciones se centrarán principalmente en “restaurar todo el espectro de relaciones entre Estados Unidos y Rusia, así como en preparar posibles conversaciones sobre el acuerdo ucraniano y organizar una reunión de los dos presidentes”.