En una conferencia de prensa que brindó en la noche del martes en la Casa Blanca, en Washington, junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el presidente estadounidense Donald Trump hizo un anuncio impactante, cuando dijo que Estados Unidos “asumirá el control” y “se hará dueño” de la Franja de Gaza.

“Nos adueñaremos y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas en el sitio”, dijo Trump, que agregó que Estados Unidos “nivelará” los edificios destruidos en el territorio palestino y “creará un desarrollo económico que abastecerá un número ilimitado de empleos y viviendas para la gente de la zona”.

En otra conferencia que había dado horas antes, también junto a Netanyahu, Trump había vuelto a insistir en su idea de que todos los palestinos que viven en la Franja de Gaza, cerca de dos millones de personas, deben dejar su tierra y trasladarse a otros países árabes.

Interrogado por periodistas sobre esta iniciativa, el mandatario republicano dijo que además de Jordania y Egipto, las naciones que él había propuesto como receptores de los palestinos, también hay “otros países” que pueden ser el destino de los actuales residentes de Gaza.

“Podría ser Jordania, Egipto y otros países”, dijo Trump, quien agregó: “Ha habido muchos líderes de muchos países que se han acercado y les gustaría participar en eso”.

Según recogió The Times of Israel, el líder republicano expresó: “Creo que Gaza es un lugar de demolición en este momento. Si nos fijamos en Gaza, apenas queda un edificio en pie y los que sí se van a derrumbar. No se puede vivir en Gaza ahora mismo. Creo que necesitamos otra ubicación, una ubicación agradable que haga feliz a la gente”, expresó Trump.

El planteo, que ya había sido realizado por Trump hace pocos días, obviamente es rechazado por las autoridades palestinas, que este martes se volvieron a expresar sobre el tema.

Hamas, que gobierna Gaza, consideró que las declaraciones de Trump son “una fórmula para crear caos y tensión en la región”.

Según lo que consignó la cadena qatarí Al Jazeera, el portavoz de Hamas, Hazem Qassem, sostuvo en un comunicado que “en lugar de responsabilizar a la ocupación criminal por el crimen de genocidio y desplazamiento, se la recompensa en lugar de castigarla”.

Por su parte el representante palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, dijo que, en lugar de ser expulsados de Gaza hacia países cercanos, los residentes del enclave deberían poder regresar a los hogares originales de sus familias en lo que hoy es Israel.

“Para aquellos que quieran enviar al pueblo palestino a un 'lugar agradable', permítanles regresar a sus hogares originales en lo que hoy es Israel”, dijo Mansour.

“El pueblo palestino quiere reconstruir Gaza porque es donde pertenecemos”, agregó el representante de la Autoridad Palestina.

La idea de Trump también fue rechazada de manera enfática por los gobiernos de Jordania y Egipto, dos importantes aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, pero que en esta cuestión tienen una posición clara e inmutable.

Por su parte, cuando un periodista le preguntó a Netanyahu por su compromiso de lograr devolver al país a los rehenes israelíes que permanecen secuestrados por Hamas, el primer ministro israelí reiteró que ese es uno de los varios objetivos que espera lograr.

“Apoyo liberar a todos los rehenes y cumplir todos nuestros objetivos de guerra”, dijo Netanyahu, que agregó que “eso incluye destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás y garantizar que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel”.

La visita de Netanyahu a Estados Unidos, que se extenderá hasta el viernes, se enmarca en una semana clave, donde se pondrán en marcha las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas para avanzar hacia una segunda fase del alto al fuego que está vigente en este momento.

A propósito de este tema, la agencia Reuters informó que el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, dijo que se reunirá el jueves en el estado de Florida con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el principal mediador del país árabe, que junto a Egipto y Estados Unidos están ejerciendo el rol de mediadores.