Un inédito e intenso cruce de declaraciones se dio en las últimas horas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

El que habló en primera instancia fue Trump, que en un encuentro con periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, en la noche del martes dijo que estaba “decepcionado” de que el líder ucraniano se quejara de haber sido excluido de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, celebradas en Arabia Saudita .

Trump también pareció culpar a Kiev por la invasión rusa a su territorio, afirmando que Ucrania podría haber “hecho un acuerdo” para evitar la guerra. De acuerdo a lo que informó la BBC, el mandatario estadounidense dijo que con una buena negociación se podría haber conseguido un acuerdo hace años, “sin perder mucha tierra”. “Hoy escuché: 'Oh, bueno, no nos invitaron'. Bueno, has estado allí durante tres años. Nunca debiste haber empezado. Se podría haber llegado a un acuerdo”, dijo Trump.

Este miércoles, en declaraciones a la televisión ucraniana, Zelenski respondió que las afirmaciones que hizo Trump las dijo porque “estaba atrapado en una burbuja de desinformación” promovida por Moscú. El presidente de Ucrania, que se reunirá este jueves con el enviado de Trump para este país, Keith Kellog, dijo además que le gustaría que los funcionarios estadounidenses tuvieran información “más veraz” sobre la guerra.

La respuesta de Trump no tardó en llegar en un mensaje que publicó en Truth, la red social de su propiedad. “Piénselo, un comediante de modesto éxito, Volodímir Zelenski, convenció a Estados Unidos para que gastara 350.000 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sin Estados Unidos y Trump, nunca podrá resolver”, expresó el magnate republicano, quien a continuación adoptó un tono aún más duro contra el presidente ucraniano, a quien calificó de ser “un dictador sin elecciones”.

“Es mejor que Zelenski actúe rápido o no le quedará ningún país. Mientras tanto, estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que sólo Trump y la administración Trump pueden hacer. Amo Ucrania, pero Zelenski hizo un pésimo trabajo, su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente”.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, también habló sobre las conversaciones del martes entre funcionarios de su gobierno y los estadounidenses, a las que valoró positivamente. “En mi opinión, hemos dado el primer paso para restablecer el trabajo en diversas áreas de interés mutuo”, expresó el líder del Kremlin en declaraciones a periodistas durante una visita a una fábrica de drones en San Petersburgo, recogidas por la agencia rusa Interfax.

La reunión celebrada en Riad, la capital saudí, marcó un cambio drástico de la política de Estados Unidos, que, desde el comienzo de la guerra, cuando estaba en la Casa Blanca Joe Biden, impuso una serie de sanciones y trabajó para aislar a Moscú en el escenario mundial por la guerra, a la vez que fue el principal financiador de la maquinaria bélica de Ucrania.

Ni Ucrania ni ningún país europeo tomó parte del encuentro en Riad, lo que incrementó la preocupación de que Washington y Moscú lleguen a un acuerdo entre ellos sobre cómo resolver el conflicto armado, ignorando los intereses de Kiev. Sobre este tema, Putin dijo que Ucrania no estaba siendo excluida de las negociaciones para poner fin a la guerra, pero que su país necesitaba generar confianza con Estados Unidos para resolver el conflicto.

“Nadie excluye a Ucrania”, dijo Putin, y agregó que no había necesidad de una reacción “histérica” ante las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. “Es imposible resolver muchos problemas, incluida la crisis ucraniana, sin aumentar el nivel de confianza entre Rusia y Estados Unidos”, afirmó el mandatario ruso, quien dijo además que le gustaría reunirse personalmente con Trump, pero que es necesario preparar muy bien la reunión.

También este miércoles, el presidente francés, Emmanuel Macron, lideró, al igual que lo había hecho el lunes, un encuentro en París en el que estuvieron de forma presencial o virtual líderes de 19 países europeos, además de Canadá, en un intento por coordinar una respuesta europea a lo que llamó la “amenaza existencial” que representa Rusia.

Según lo que consignó el diario francés Le Monde, Macron dijo: “Rusia representa una amenaza existencial para los europeos. No piensen que lo impensable no puede suceder, incluso lo peor”.