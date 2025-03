El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo este lunes que si el movimiento palestino Hamas no libera “pronto” a los rehenes, “las puertas de Gaza se cerrarán y las puertas del infierno se abrirán. Volveremos a combatir, y se enfrentarán a unas Fuerzas de Defensa de Israel con métodos que no conocen”.

Israel se negó a pasar a una segunda etapa del acuerdo de cese del fuego con Hamas, que debía comenzar el domingo, y bloqueó la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Según Katz, accedió a mantener las negociaciones sobre esa segunda fase durante unos días, a pedido de los países mediadores en este conflicto: Qatar, Egipto y Estados Unidos.

Familiares de las personas secuestradas por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel y rehenes que ya fueron liberados aumentaron sus críticas a la conducción del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Este lunes, durante el funeral de Itzik Elgarat, que murió mientras estaba secuestrado en la Franja de Gaza, habló su hermano Danny Elgarat: “Netanyahu nos derrotó y no volviste de tu cautiverio. El enemigo que causó tu muerte no es quien te secuestró, sino quien te abandonó”.

Elgarat fue uno de los activistas que promovieron manifestaciones en reclamo de un acuerdo que permitiera la liberación de todos los rehenes. Esas protestas se repitieron el sábado en varias ciudades de Israel y este lunes llegaron al Parlamento.

En Gaza todavía quedan 59 rehenes, de los cuales 35 ya murieron, según las autoridades israelíes.

Uno de los secuestrados que fueron liberados con vida, Yarden Bibas, cuyos hijos y esposa murieron en cautiverio, envió este lunes al Parlamento una carta pública dirigida a Netanyahu en la que reclama el regreso de los demás secuestrados y la creación de una comisión que investigue los atentados de Hamas de 2023.

“Usted y su gobierno todavía no han asumido la responsabilidad”, escribió, según citó The Times of Israel. “El 83% de los ciudadanos israelíes exigen una comisión estatal de investigación, junto con 1.500 familias del Consejo de Octubre, entre las que me encuentro”, afirmó.

Ante el Parlamento, Netanyahu dijo que cumplir con ese pedido sería instalar “un comité cuyas conclusiones ya están predeterminadas y escritas, todas concentradas en un extremo del espectro político”, según citó el diario Haaretz. Durante su comparecencia, familiares de los rehenes protestaron en el Parlamento y le dieron la espalda al primer ministro.

“Seguimos dentro del acuerdo, no lo estamos violando, no hemos vuelto inmediatamente a la guerra. Quién sabe, tal vez tengamos que hacerlo”, dijo Netanyahu.

El domingo, el primer ministro dialogó con Eli Sharabi, uno de los primeros liberados por este acuerdo. “Lamento que nos haya llevado tanto tiempo”, le dijo, y le manifestó sus condolencias por la muerte de su esposa y sus dos hijas durante los ataques de Hamas, así como la de su hermano, que fue secuestrado.

Sharabi le dijo que “los demás rehenes, sobre todo los que están vivos, necesitan urgentemente volver a casa con sus familias. Y, por supuesto, los rehenes fallecidos, incluido mi hermano Yossi, deben ser llevados de vuelta a Israel para que sus familias puedan llorar sobre sus tumbas”, citó la agencia Efe. Según Sharabi, los túneles de Hamas, en los que pasó parte de su cautiverio, cuentan con una protección que hace casi imposible que una operación militar pueda rescatar rehenes vivos allí.

El gobierno de Netanyahu también acumula críticas por bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), esta decisión tendrá “consecuencias devastadoras” para los niños y familias palestinas y “comprometerá gravemente las operaciones civiles de ayuda”.

La organización civil Oxfam calificó este bloqueo como un “castigo colectivo” a la población. Advirtió que “la ayuda humanitaria no es una moneda de cambio para ejercer presión, sino un derecho fundamental de los civiles que enfrentan condiciones extremas y amenazas a su vida”. También Qatar manifestó su “firme rechazo” al “uso de la comida como arma de guerra y la inanición deliberada de civiles”.

La situación de los palestinos en este conflicto motivó dos reuniones previstas para esta semana. Este martes está convocada en El Cairo una cumbre de emergencia de la Liga Árabe, integrada por 22 países, para impulsar su propio proyecto de reconstrucción de la Franja de Gaza, distinto al que propone el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye la expulsión de la población palestina. También asistirán a este encuentro representantes de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas.

Otra reunión está prevista para el viernes en Suiza. Se trata de una cumbre sobre la protección de civiles en contextos de guerra y ocupación, enfocada en la situación de los territorios palestinos ocupados. Para el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, este encuentro “es parte” de una “guerra legal contra Israel”.