El enfrentamiento abierto entre el presidente argentino, Javier Milei, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando el dirigente peronista criticó al mandatario durante la apertura de las sesiones del legislativo bonaerense.

El discurso de Kicillof se centró en buena medida en la seguridad, una cuestión que volvió a cobrar protagonismo luego del asesinato de Kim González, una niña de siete años que falleció tras ser arrastrada más de diez cuadras por la rueda de un auto que dos personas de 17 y 14 años le robaran a su madre en la ciudad de La Plata.

Intentando capitalizar políticamente la tragedia, Milei amenazó la semana pasada a Kicillof con intervenir el gobierno de la provincia de Buenos Aires, algo que reiteró durante su discurso del sábado en el Congreso, en la inauguración de las sesiones legislativas.

Kicillof dijo al respecto: “El presidente de la Nación amenazó con intervenir la provincia y pretendió echar al gobernador por las redes sociales. Parece irreal, parece una distopía tragicómica, pero es lo que sucedió hace unos pocos días. Tal como ocurrió también hace poco con una criptomoneda, el presidente ahora dice que no quiso decir lo que dijo, peor, que lo dijo, pero que no estaba interiorizado en el tema. No sé qué es peor, si haber realizado la amenaza, o hacerla y luego recular. No se puede, presidente, ser impune, cínico e irresponsable. Le toma el pelo a toda la provincia y a todo el pueblo con un tema tan grave, delicado y cargado de historia como una intervención federal”.

“Así como el presidente no puede avalar una estafa financiera a escala internacional, tampoco puede usar el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella. Desde acá le quiero recordar al presidente que con la democracia y el federalismo no se juega”, agregó el gobernador, de acuerdo a lo que consignó eldiarioAR.com.

Al respecto, Kicillof agregó que el mandatario “lamentablemente no descarga esa furia antifederal, antidemocrática únicamente contra el peronismo o contra la provincia de Buenos Aires”, sino que “cualquiera puede ser víctima de esas agresiones y de sus erupciones de autoritarismo”.

“Cualquiera menos los millonarios extranjeros, el presidente de Estados Unidos [Donald Trump], porque en la Argentina de Milei los únicos privilegiados son los millonarios y los estafadores”, afirmó el gobernador.

Kicillof anunció una serie de reformas legales en materia de seguridad

Para combatir la inseguridad, el gobernador pidió “justicia y castigo a los que delinquen: leyes serias, sin marketing ni demagogia”.

De acuerdo a lo que informó Ámbito Financiero, el paquete de leyes que presentó Kicillof pretende, entre otros objetivos, “aumentar las penas por tenencia ilegal de armas y agilizar los allanamientos en flagrancia para atacar con rapidez los búnkeres de droga”.

El gobernador también anunció que lanzará el Plan Provincial de Desarme para reducir la circulación de armas de fuego y destacó: “No queremos importar el modelo de Estados Unidos, donde hay más asesinatos, tiroteos masivos y adolescentes con ametralladoras en las escuelas”.

Kicillof, además, describió la inversión que su administración hizo en materia de seguridad y anunció que para reforzarla sumará en el correr de este año “800 nuevos patrulleros para la Policía”, adelantó que creará un Fondo Municipal de 70.000 millones de pesos (aproximadamente 66 millones de dólares) para que los municipios de más de 70.000 habitantes destinen a la seguridad, incluyendo la compra de 400 patrulleros adicionales, y dijo que para los de menor población, “además de asignarles nuevos móviles, triplicaremos el presupuesto del programa de policías comunales”.

El gobernador anunció también que implementará “un programa de seguimiento integral de menores que hayan sido aprehendidos y restituidos a sus familias, para reducir la reincidencia y cortar su vínculo con el delito”.

“Para reducir la reincidencia y cortar su vínculo con el delito, reforzaremos la coordinación entre ministerios, municipios y la Justicia penal juvenil, fortaleciendo su seguimiento y control y ampliando su acceso a la educación, a la salud, en especial el tratamiento de consumos problemáticos, así como la formación para el trabajo”, concluyó Kicillof.