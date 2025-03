La ministra de Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, anunció su decisión de dejar el cargo y competir por la presidencia en las elecciones de noviembre.

“He estado en muchísimas luchas políticas que he considerado importantes para mi país, nunca me he restado, y ha llegado el momento de dar un paso adelante y postular a la Presidencia de la República”, dijo la dirigente en un comunicado.

“Soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo. Creo en un progresismo con ciertos valores: democrático, moderno y renovado, que se conecte con el sentido común de la gente de a pie, especialmente los que se esfuerzan día a día para salir adelante”, expresó Tohá.

La dirigente y politóloga de 59 años es hija del ministro del Interior de Salvador Allende, el socialista José Tohá, quien después del golpe de Estado de 1973 fue detenido, torturado y, en marzo de 1974, asesinado en prisión.

En su carrera política, Carolina Tohá fue diputada, ministra portavoz del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), alcaldesa de Santiago (2012-2016) y jefa de Gabinete del actual presidente, Gabriel Boric, antes de ocupar el ministerio al que renunció el martes.

Su candidatura será impulsada por el Partido de la Democracia, que integra la coalición Socialismo Democrático (junto al Partido Socialista, el Partido Liberal y el Partido Radical). Esta alianza es socia del Frente Amplio de Boric en el gobierno.

En su comunicado, Tohá defendió “un progresismo que busque mejorar la vida de las personas, no darse caprichos ideológicos”, que tenga “la vocación de construir mayoría y unidad” y que sea “capaz de escuchar, por encima de dictar o pontificar”.

Advirtió que “vivimos en tiempos de incertidumbre y desesperación en muchas partes del planeta” y que en el mundo “las ideas ultraderechistas ponen en duda muchos avances civilizatorios”. Sin embargo, dijo que Chile no tiene por qué “caer en esa trampa” y que su país “tiene condiciones únicas” para convertirse en “una tierra de esperanza”.

Otro de los nombres que sonaban para la candidatura a la presidencia por el Socialismo Democrático era el de Bachelet. Sin embargo, la expresidenta había manifestado varias veces que no tenía intenciones de competir por un tercer mandato, y este miércoles lo confirmó en un comunicado divulgado por su fundación Horizonte Ciudadano.

Bachelet dijo que ahora son otros quienes deben asumir ese desafío. “La nueva política exige renovación”, afirmó. Al igual que Tohá, llamó a la unidad del progresismo y dijo que es necesaria para hacer frente a la polarización y a un autoritarismo creciente en el mundo.

En el cargo que dejó vacante Tohá, Boric designó al dirigente socialista Álvaro Elizalde, que se desempeñaba como jefe de la Secretaría General de la Presidencia, un cargo en el que tenía la tarea de establecer vínculos entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

Elizalde, al igual que Boric, proviene del movimiento estudiantil y lideró la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en su caso a comienzos de la década de 1990. Más adelante, fue senador y presidente del Partido Socialista.

Otros candidatos

El Frente Amplio todavía no ha definido una candidatura propia para las elecciones presidenciales de este año, pero en otros partidos chilenos ya surgieron muy diversos postulantes.

Dentro del Socialismo Democrático que integra Tohá, el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic manifestó en octubre su voluntad de competir por la presidencia, señaló el diario La Tercera.

Por su parte, la alianza derechista Chile Vamos proclamó en enero como su candidata a Evelyn Matthei, quien fuera ministra de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Sebastián Piñera (2011-2013). Esta dirigente proviene del partido ubicado más a la derecha dentro de la coalición, la Unión Demócrata Independiente.

A su vez, el Partido Republicano, de extrema derecha, informó en enero que su líder, José Antonio Kast, se volverá a postular a ese cargo este año, tal como lo hizo en las últimas elecciones presidenciales, y que lo hará sin participar en primarias con otros partidos derechistas, informó el diario chileno.

Un dirigente escindido del Partido Republicano, Johannes Kaiser, al que muchos comparan con el presidente argentino, Javier Milei, creó el Partido Nacional Libertario, otra formación extremista que busca competir con Kast y que crece en visibilidad.

Al igual que Kast, Franco Parisi, del Partido de la Gente, se propone competir una vez más por la presidencia, tal como hizo en 2021. En estas últimas elecciones logró un tercer puesto en votos –después de Boric y Kast–, a pesar de residir en Estados Unidos.