En la noche de este lunes el presidente estadounidense Donald Trump comunicó que toda la ayuda militar de su país a Ucrania quedará temporalmente suspendida. “El presidente Trump fue claro en que está centrado en la paz”, dijo al portal estadounidense Politico un funcionario de la Casa Blanca.

“Necesitamos que nuestros socios también se comprometan con ese objetivo. Estamos suspendiendo y revisando nuestra ayuda para asegurarnos de que contribuya a una solución”, expresó la fuente, dejando en evidencia el objetivo de Washington de presionar al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski para que vuelva a la mesa de negociaciones del acuerdo sobre la explotación de tierras raras que pretende alcanzar Trump.

La noticia se conoció horas después de que el presidente estadounidense dijera a periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que aún no había discutido siquiera una pausa de ese tipo, y tres días después del duro cruce que Trump y su vicepresidente James David Vance tuvieron con Zelenski en Washington.

También este lunes el diario británico The Guardian informó que el gobierno de Trump estaba elaborando un plan para restablecer los lazos con Rusia y levantar todas las sanciones que actualmente pesan contra el Kremlin.

Según informó la agencia Reuters, los departamentos de Estado y del Tesoro están elaborando una lista de sanciones que Estados Unidos podría levantar como parte de las amplias conversaciones de la administración con Moscú para mejorar las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países.

Propuesta francesa y reclamo ruso

Las posibles vías de solución al conflicto bélico que Rusia y Ucrania vienen teniendo hace tres años parecen estar en un momento crítico, mientras Estados Unidos se está alineando cada vez más con Moscú y Europa intenta sostener el esfuerzo bélico de Kiev, a la vez que explora vías para lograr un acuerdo de paz.

Mientras tanto y un día después de la cumbre que reunió a las principales potencias europeas en Londres en un intento de lograr una postura común sobre Ucrania, el gobierno francés de Emmanuel Macron lanzó una propuesta de implementar una tregua de un mes entre Rusia y Ucrania.

“Una tregua de este tipo –en materia de infraestructuras aéreas, marítimas y energéticas– permitiría determinar si Vladimir Putin actúa de buena fe” y evaluar su actitud ante “unas verdaderas negociaciones de paz”, declaró el lunes el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Pero la propuesta ni siquiera será considerada por el gobierno de Putin, que este lunes a través de su vocero, Dmitri Peskov, dijo que alguien tiene que obligar a Ucrania a firmar la paz, esto es, a capitular.

“El régimen de Kiev y Zelenski no quieren la paz, quieren que la guerra continúe. Por eso, en esta situación, por supuesto, los esfuerzos de Washington y la disposición de Moscú no serán suficientes”, señaló el portavoz del Kremlin en declaraciones recogidas por medios locales.

“Alguien debe forzar a Zelenski a cambiar de opinión. No quiere la paz. Alguien debe forzarle a que quiera la paz”, remarcó Peskov, quien agregó que habrá “honor y gloria” para los europeos si logran persuadir a Kiev de terminar con la guerra.

En los hechos, las fuerzas rusas en este momento controlan aproximadamente el 20% del territorio ucraniano y nada hará que se retiren de los lugares ya conquistados.

Zelenski por su parte afirmó en más de una ocasión que bajo ningún concepto hará cesiones territoriales, lo cual constituye el principal nudo de una eventual negociación, que todavía está muy lejos de concretarse.

El acercamiento entre Moscú y Washington movilizó a Europa, que no avalará un acuerdo en el que no tenga participación, al igual que Ucrania. Pero no sólo eso, sino que Europa luego de décadas, sabe que tras el drástico giro geoestratégico de la administración Trump ya no cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos para su defensa, por lo que ya está planeando incrementar progresiva y sostenidamente sus gastos militares.