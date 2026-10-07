En la conmemoración de los ataques del 7 de octubre, el partido de Netanyahu negó conocer las advertencias previas

Conmemoración del tercer aniversario del ataque de Hamas contra Israel, el 7 de octubre, en Tel Aviv, Israel.

En Israel hubo masivas manifestaciones exigiendo una investigación independiente sobre los hechos, mientras que la organización islamista palestina reivindicó la masacre que fue el preámbulo del genocidio en Gaza.

Este miércoles, familiares de rehenes y víctimas de la masacre del 7 de octubre de 2023 se sumaron a las masivas movilizaciones que se realizaron en todo el territorio israelí para conmemorar los tres años transcurridos desde el ataque terrorista perpetrado por Hamas y otras facciones islámicas en el sur del país, y reiteraron la exigencia de una comisión de investigación estatal sobre los fallos que lo precedieron.

En el contexto del clima electoral que vive el país, persisten los cuestionamientos sobre las presuntas omisiones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para prevenir los ataques, en los que más de 1.200 personas fueron asesinadas y más de 250 secuestradas y trasladadas como rehenes a la Franja de Gaza.

En este sentido, el Likud, el partido derechista que lidera Netanyahu, reiteró su afirmación de que el mandatario no recibió ninguna advertencia previa sobre la ofensiva de Hamas y arremetió contra el medio televisivo de noticias Canal 12 por su cobertura informativa, según informó el diario Haaretz.

En un comunicado, el Likud calificó las emisiones de la cadena televisiva como “falsa propaganda política diseñada para derrocar al gobierno de derecha en las elecciones”, citando evaluaciones de inteligencia de los días previos al ataque que indicaban que Hamas estaba disuadido y buscaba un acuerdo para mantener la calma.

El comunicado también destacó logros militares atribuidos a Netanyahu y acusó a sus críticos de intentar ayudar a la oposición a formar “un gobierno de izquierda que establecerá un Estado palestino”.

Desde el día del ataque surgieron dudas sobre cómo se pudo perpetrar la masacre sin conocimiento previo de Israel, teniendo en cuenta el alto grado de infiltración que había en la Franja de Gaza. Con el correr del tiempo quedó claro que el mandatario israelí había sido alertado de una acción de la facción palestina por parte de los servicios secretos de Egipto y también por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, pero, en ambos casos, Netanyahu desestimó las amenazas.

Este miércoles, en respuesta al comunicado del Likud, el ex primer ministro y líder opositor Yair Lapid acusó a Netanyahu de mentir sobre las advertencias que recibió antes del ataque.

“No quería iniciar otra discusión con Netanyahu en este desgarrador día de duelo nacional, pero la cantidad de mentiras no deja otra opción”, declaró.

Lapid cuestionó por qué Netanyahu rechazó las propuestas del servicio de seguridad interno Shin Bet y del ejército israelí, realizadas el 1º de octubre de 2023, para lanzar un ataque preventivo en Gaza, alegando preocupaciones de que ello perjudicaría los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz con Arabia Saudita.

Además, Lapid mencionó una advertencia del 24 de julio por parte del jefe del Shin Bet –quien, según Lapid, le dijo a Netanyahu: “Le estoy dando una advertencia de guerra”– y una sesión informativa del 13 de setiembre de 2023 ante un subcomité de inteligencia del Parlamento israelí sobre una “tormenta perfecta” que alertaba de una posible escalada en múltiples frentes.

Habló Mamdani y Hamas reivindicó su ataque

Entre los muchos líderes internacionales que se refirieron a los hechos del 7 de octubre de 2023, se destacaron los dichos del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien afirmó que, para honrar a los muertos, “debemos luchar por un mundo en el que cada persona pueda vivir con libertad, seguridad y dignidad”.

En un comunicado publicado en X, el líder izquierdista estadounidense expresó que compartía el duelo de amigos y vecinos que aún cargan con una “pérdida inimaginable” tres años después de “los horribles crímenes de guerra del 7 de octubre”, y agregó que “el sufrimiento no comenzó ni terminó ese día”.

Al describir la guerra de Israel en Gaza como un “genocidio en curso”, Mamdani mencionó la cifra de 74.000 palestinos –incluidos 21.000 niños– que, según autoridades palestinas, fueron asesinados desde el 7 de octubre de 2023. El alcalde neoyorquino también señaló que 1.400 palestinos perdieron la vida desde que se firmó un alto el fuego en octubre de 2025.

También habló este miércoles Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamas, quien destacó la acción del 7 de octubre de 2023 como un importante logro militar que, según afirmó, desmanteló la doctrina de seguridad de Israel, y pidió que se abrieran frentes adicionales contra el país.

En un comunicado difundido por Quds News Network, Abu Obeida elogió la planificación y ejecución del ataque, atribuyendo su éxito a lo que denominó un “hábil engaño estratégico” y al aprovechamiento de amenazas y oportunidades.