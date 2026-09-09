Días antes del 7 de octubre, Netanyahu fue informado por el líder emiratí sobre un ataque de Hamas, pero no hizo nada al respecto

En setiembre de 2023, el líder de Hamas, Yahya Sinwar, pidió transmitir un mensaje a través de los Emiratos indicando que estaba listo para provocar un “terremoto”, en medio del estancamiento de las negociaciones con Israel.

Según una investigación publicada este martes por el diario israelí Haaretz en setiembre de 2023, aproximadamente diez días antes de los ataques perpetrados por milicianos de la organización palestina Hamas y de otras facciones palestinas sobre territorio israelí el 7 de octubre de 2023, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue advertido explícitamente por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, de que Hamas preparaba una gran operación.

De acuerdo con la información, Bin Zayed conversó directamente con Netanyahu en una llamada telefónica de 45 minutos, durante la que le manifestó su preocupación por una operación que, según la información que manejaba, preparaba Yahya Sinwar, entonces líder del movimiento islamista Hamas.

La llamada, cuya existencia no se había revelado hasta ahora, fue confirmada por tres altas fuentes extranjeras familiarizadas con su contenido, según los periodistas Shlomi Eldar y Ruth Yuval, autores de la investigación realizada para la publicación del libro Rehenes: 843 días de abandono.

Este martes, Emiratos Árabes Unidos declinó confirmar o desmentir la información y emitió un comunicado que señalaba la existencia de “canales de comunicación abiertos”, a través de los cuales “toda la información de inteligencia relevante ha sido y sigue siendo comunicada”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí declaró que el gobierno no hace comentarios sobre informaciones de los medios de comunicación ni sobre especulaciones acerca de conversaciones entre líderes gubernamentales.

Por su parte, la oficina de Netanyahu emitió un comunicado el martes por la noche, en el que afirmó que “las informaciones de prensa son falsas. El primer ministro no recibió ninguna advertencia de Emiratos Árabes Unidos antes del 7 de octubre. Si hubo alguna información relevante, esta se transmitió a través de los canales de inteligencia entre ambos países”.

El informe de Haaretz destacó que al mandatario emiratí le sorprendió la respuesta de Netanyahu durante la llamada, la cual denotaba confianza y tranquilidad. El primer ministro israelí le aseguró que su gobierno tenía la situación en Gaza bajo control, que cualquier acción de Hamas probablemente se produciría en Cisjordania y que Israel estaba preparado para cualquier escenario.

Pero el 7 de octubre de 2023 se produjo el ataque de las milicias palestinas que asesinaron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, tomando 251 rehenes y llevándolos a Gaza, lo que desencadenó la ofensiva israelí sobre el territorio gazatí, que de acuerdo con cifras oficiales avaladas por las Naciones Unidas costó la vida de al menos 70.000 personas y la destrucción de buena parte del territorio palestino ubicado sobre el mar Mediterráneo.

“El emir esperaba que, a pesar de su respuesta reservada, Netanyahu tomara el mensaje en serio y actuara en consecuencia”, afirmó una de las fuentes citadas por el diario Haaretz. Nadie esperaba que el primer ministro escuchara la advertencia de Bin Zayed pero no informara de ella a los jefes del aparato de defensa, el director del Shin Bet, el director del Mossad y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Si bien desde que ocurrió el ataque de Hamas contra Israel se plantearon dudas sobre cómo podía ser que las fuerzas de seguridad israelíes no supieran lo que iba a suceder, teniendo en cuenta las extensas redes de informantes con las que cuentan –o al menos contaban– dentro de Gaza, hasta el momento no había pruebas tan contundentes que incriminaran directamente a Netanyahu.

Este martes, día en el que se estaban cerrando las listas antes de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 27 de octubre, varios líderes de la oposición reaccionaron ante la revelación de Haaretz.

En una publicación en X, el ex primer ministro Naftali Bennett, líder del partido B’Yachad, dijo que el informe era veraz. “Es cierto el informe publicado esta mañana sobre que Netanyahu fue advertido, diez días antes de la masacre del 7 de octubre, acerca de las intenciones de Sinwar”, declaró Bennett. “Netanyahu tiene una responsabilidad personal y directa en el fracaso que condujo a la muerte de miles de israelíes bajo su mandato”, agregó.

Por su parte, el principal rival electoral de Netanyahu, el exjefe del Estado Mayor de las FDI Gadi Eisenkot, del partido Yashar, escribió en X: “Netanyahu recibió decenas de advertencias sobre el 7 de octubre y las ignoró todas. No está capacitado para el cargo. Tan pronto como se forme el próximo gobierno, crearemos una comisión de investigación estatal que examine la década anterior, aclare qué sabía y qué desconocía Netanyahu, llegue a la verdad y prevenga el próximo desastre”.