Putin accedió a nuevas negociaciones con Ucrania y Estados Unidos para poder acordar el final de la guerra

Trump sigue presionando a Zelenski para terminar el conflicto que comenzó en febrero de 2022 y Marco Rubio dijo que, si no fuera por la ayuda de Washington, “Ucrania ya no existiría”

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El presidente Vladimir Putin acordó el miércoles reanudar las negociaciones trilaterales con Washington y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania, informó un funcionario del Kremlin.

Putin accedió “en principio” a reanudar las conversaciones el mes que viene, dijo a los periodistas su asesor de asuntos exteriores, Yuri Ushakov, después de una reunión en San Petersburgo entre el mandatario y el enviado estadounidense Steve Witkoff, hombre de confianza del presidente Donald Trump.

“Nuestro presidente le dijo a Steve Witkoff que, en principio, estamos preparados para reanudar estas conversaciones hacia el 10 de noviembre, centradas en la cuestión fundamental: el establecimiento de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania”, manifestó Ushakov.

El funcionario, de acuerdo con lo que informó la agencia Associated Press, también informó a los periodistas de que Witkoff había puesto a Putin al tanto de nuevos enfoques para resolver el conflicto, planteados por funcionarios europeos y ucranianos durante las conversaciones que se celebraron el martes en Oslo, la capital de Noruega.

“Como es lógico, Steve Witkoff informó a Vladímir Putin sobre el contenido de las conversaciones de Oslo y compartió sus valoraciones, destacando algunos enfoques novedosos: nuevos matices en las propuestas planteadas por los europeos y Kiev”, agregó Ushakov.

Después de su viaje a Rusia, Witkoff regresó para más consultas en Oslo, donde se reunió con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, antes de retornar a Estados Unidos, informó la emisora noruega NRK.

“Creo que quizá hemos entrado ahora en una fase en la que los rusos también están buscando oportunidades para la diplomacia”, dijo el mandatario de la nación nórdica.

Preguntado sobre si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podría aceptar una frontera que corra a lo largo de la actual línea del frente, Støre respondió: “No creo que Ucrania lo acepte formalmente y diga que esta es la nueva frontera. Pero si pueden vivir con ello es otra cuestión”.

Mientras la sintonía entre el enviado de Trump y Putin se afianza, el mandatario estadounidense está intensificando su presión sobre Zelenski para que acceda a capitular ante Moscú.

“Queremos que Zelenski llegue a un acuerdo”, dijo Trump en un intercambio con periodistas el martes en Washington. “Hemos dado mucho a Ucrania. No hemos recibido absolutamente nada a cambio excepto dolor, muerte, una tremenda pérdida monetaria”, agregó el mandatario.

En la misma línea, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles desde Nueva Delhi, la capital india donde se encuentra de visita oficial, que Ucrania no existiría sin la asistencia estadounidense, incluida la prestada durante la administración de Trump, después de que Kiev denunciara restricciones en el suministro de inteligencia y retrasos en la entrega de interceptores.

El martes, Rubio había negado que existiera una directiva política deliberada para perjudicar a Kiev, aunque admitió posibles demoras en la entrega de interceptores por la evaluación de otras necesidades militares. El jefe de la diplomacia estadounidense también rechazó que Estados Unidos esté denegando información de alerta sobre ataques rusos contra el territorio ucraniano.