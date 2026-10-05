Tras anunciar el adelanto electoral, el gobierno de Sánchez buscará aprobar los decretos de vivienda que el Congreso rechazó

Movilización contra la crisis de la vivienda y el precio del alquiler, el 5 de octubre, en Barcelona.

Las dos principales centrales obreras españolas acompañarán el reclamo del Sindicato de Inquilinas y convocarán a un paro general en las próximas semanas.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, comicios que tendrán un fuerte componente plebiscitario respecto de su gestión de gobierno y con la crisis de la vivienda como gran telón de fondo.

Tras el anuncio, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue un poco más allá, ya que medios españoles informaron que este martes la Diputación Permanente del Congreso deberá convalidar los nuevos decretos de vivienda, rechazados por el Congreso la semana pasada, que el gobierno tiene previsto aprobar, un día después de la disolución de las cámaras por el adelanto de las elecciones.

Las previsiones son que los decretos en esta comisión permanente serán aprobados en un paso que el gobierno interpreta que le puede reportar réditos electorales frente a los sectores de derecha, sus principales adversarios en los comicios del 29 de noviembre.

De hecho, según los últimos sondeos, el Partido Popular sería el sector más votado y, aliándose con los ultraderechistas de Vox, quedarían muy cerca de poder conformar gobierno, una posibilidad que, así como es alta, también tiene un gran nivel de rechazo.

Queda por ver cómo se presentarán a la cita electoral los partidos que están situados a la izquierda del PSOE. La mayoría de ellos anunciaron que irán unidos bajo un paraguas más grande, el Frente Amplio, pero siguen las conversaciones con Podemos, quien también podría sumarse a este grupo que aspira a potenciarse con la unidad.

Paro a la vista

Mientras los campamentos improvisados en la Puerta del Sol madrileña continúan en reclamo a soluciones para la crisis habitacional que se vive en la capital española y en muchas otras ciudades del país, las dos principales centrales de trabajadores de España, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras y Comisiones Obreras, accedieron al reclamo del Sindicato de Inquilinas, entidad que impulsó las protestas, y anunciaron que convocarán a una jornada de paro general antes de las elecciones.

En un comunicado conjunto distribuido por los sindicatos, consignado por El País de Madrid, las entidades explicaron que la fecha definitiva de la huelga “se analizará con las organizaciones sociales y el sindicato de inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”.

La decisión de las centrales obreras de convocar a un paro general fue duramente atacada por el líder de Vox, Santiago Abascal, que calificó de “golfos” a los sindicatos, acusándolos de haber mantenido un “silencio cómplice” con los “responsables de esa crisis” en referencia al gobierno.

“Y ahora salen a la calle a hacer huelga general contra la oposición”, criticó el político ultraderechista y xenófobo en un mensaje en su cuenta de X, en el que calificó al Ejecutivo de Pedro Sánchez como culpable de “los verdugos de los jóvenes y las familias trabajadoras”. “En estos ocho años se han truncado millones de proyectos de vida por la dificultad de acceso a la vivienda”, agregó Abascal. Según su visión, “solo hay una salida al laberinto” de la crisis de la vivienda, que pasa por la “remigración, construcción, desregulación y prioridad nacional”.