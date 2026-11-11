En un intento de despegarse del escándalo y la crisis en Paraguay, el Partido Colorado echó de sus filas al expresidente Peña

El exmandatario se había afiliado al sector político hace diez años a instancias del entonces presidente del país, Horacio Cartes, de quien era su ministro de Economía.

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La crisis a todo nivel que Paraguay está procesando después de la destitución y detención del expresidente Santiago Peña por su responsabilidad en la quiebra fraudulenta del Ueno Bank sigue generando nuevos capítulos.

En un intento de despegarse de la situación, la Asociación Nacional Republicana (ANR), denominación oficial del Partido Colorado paraguayo, decidió este martes la expulsión del sector de Peña, quien se había afiliado en octubre de 2016.

En aquel momento, cuando el presidente paraguayo era Horacio Cartes, Peña había sido designado ministro de Economía por su perfil técnico, ya que su militancia política había comenzado en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el adversario histórico de la ANR.

Pero en aquel momento, a pedido de Cartes y como prueba de su fidelidad personal, Peña aceptó integrarse al Partido Colorado, del que ahora fue expulsado de manera deshonrosa.

En la resolución adoptada este martes por el Tribunal de Conducta de la ANR, se expresó que “el afiliado Santiago Peña Palacios fue electo presidente del Paraguay en representación del Partido Colorado, defraudando esa máxima distinción, generando un daño irreparable a la imagen del país y del partido, poniendo en riesgo la permanencia del Partido Colorado en las próximas elecciones generales del 2028”.

En declaraciones recogidas por el diario Última Hora, uno de los integrantes del tribunal colorado, Sergio Fabián González, calificó al exmandatario actualmente recluido en una unidad militar de Asunción como un “criminal” y sostuvo que su accionar perjudicó a sectores vulnerables de la población, incluidos niños y trabajadores que dependen de sus ahorros y jubilaciones. “Santiago Peña es un criminal, esa es la palabra que le queda. Defraudó el estatuto 1 del Partido Colorado, violó el bienestar del pueblo paraguayo”, manifestó.

González también cuestionó el destino de los recursos de los ahorristas y de fondos vinculados a jubilaciones. “Es una mente criminal, para joderle a 30.000 niños en sus ahorros. Es una persona desleal, sacó jubilaciones a tanta gente, maestras. Hasta ahora no se sabe dónde fueron a parar esos fondos públicos”, expresó.

Precisamente el tema del dinero del Estado que estaba depositado en el Ueno Bank sigue siendo el problema más grande que tiene por resolver el gobierno del nuevo presidente, Pedro Alliana.

La mayor parte de los ahorristas que tenían depósitos inferiores a 30.000 dólares ya recuperaron su dinero gracias a un fondo de garantía público, pero todavía queda por verse la situación de las personas que tenían cifras por encima de ese monto, y por supuesto también de las entidades estatales, algunas de las cuales tenían centenares de millones de dólares en la entidad intervenida por insolvencia por el Banco Central paraguayo.

Mientras los fiscales y la Policía prosiguen con sus investigaciones sobre el caso, este martes se logró abrir la bóveda que había sido hallada en la casa de veraneo propiedad de Peña, ubicada en la localidad de San Bernardino, a orillas del lago Yparacaí, a aproximadamente 50 kilómetros de la capital.

En la bóveda no había nada, y según explicaron los defensores legales de Peña, se trataba de una habitación que podía ser empleada en caso de emergencia. De todas maneras, de acuerdo a lo que informó el diario asunceño ABC, la casa quedó bajo custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Paralelamente, la justicia dispuso este martes el embargo preventivo de ocho inmuebles que presuntamente pertenecen al expresidente, también ubicados en San Bernardino, un exclusivo lugar de descanso de la oligarquía local.

También dentro de las muchas acciones judiciales que se dieron este martes, en un fallo unánime, el Tribunal de Apelación Penal Especializado ratificó la prisión de cuatro procesados por el caso de la quiebra del Ueno Bank.

Además, en el caso de Federico Miguel Vázquez, quien era el principal responsable de la entidad bancaria y del grupo económico que tenía la mayor parte de sus acciones, la justicia no solo confirmó su prisión preventiva, sino que, a los cargos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de llevar libros de comercio, le agregaron otros tres cargos por presuntos lavado de activos, conducta conducente a la quiebra y asociación criminal.