Fiscalía de Paraguay imputó a Santiago Peña por “lesión de confianza y administración en provecho propio”

En el marco de la crisis financiera y política por el cierre de Ueno Bank se solicitó prisión preventiva para el exmandatario, así como el congelamiento de sus bienes.

Luego de la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), y con millones de personas con sus ahorros congelados, el Senado paraguayo aprobó este viernes por unanimidad la destitución del presidente, Santiago Peña, en un juicio político en el que se consideraron sus vínculos con la institución financiera. Horas antes, Peña había anunciado su renuncia al cargo; sin embargo, sin la destitución, el ahora exmandatario hubiera mantenido sus fueros bajo la figura de senador vitalicio. Por ese motivo, el Congreso no aceptó su renuncia y lo destituyó para dar paso a la intervención de la Justicia.

Así las cosas, este sábado Peña fue imputado por la Fiscalía por “lesión de confianza y administración en provecho propio”. En la causa también fue imputado Carlos Dagoberto Carvallo, extitular del BCP, por “lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso”. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva y el congelamiento de bienes para ambos.

Hasta marzo de 2025, Peña tuvo acciones en una sociedad vinculada al grupo propietario del banco. Durante su mandato, Ueno Bank obtuvo el manejo de millones de guaraníes correspondientes al Instituto de Previsión Social, entre otros acuerdos con organismos estatales. El banco tenía cerca de tres millones de clientes, cuyos ahorros han sido circunstancialmente congelados.

En una breve conferencia de prensa, la fiscal adjunta de Delitos Económicos Nancy Salomón informó que el destituido presidente compareció “a los efectos de prestar declaración indagatoria”, lo que se concretó en la mañana de este sábado en la sede de la Fiscalía General del Estado en Asunción.

“Santiago Peña ha hecho uso del derecho constitucional que le asiste a ejercer su defensa, él ha prestado declaración indagatoria. Ante esa situación, y atendiendo justamente los elementos probatorios que ya han sido incorporados en el cuaderno de investigación fiscal, que ya son varios, el día de ayer se ha tomado declaración testimonial a varios testigos”, indicó Salomón.

Consultada sobre si los hechos podrían implicar la conformación de una asociación criminal, Salomón dijo que la investigación “se encuentra abierta” y señaló que se prevé seguir “incorporando elementos”. “Señalar a la ciudadanía que se quede tranquila en cuanto a la investigación. Ustedes pueden observar que las investigaciones se están realizando. Obviamente, seguimos aplicando la ley en igual sentido a todos”, expresó.

Christian Benítez, otro de los fiscales del caso, apuntó que las medidas cautelares solicitadas tienen como objetivo “asegurar que el patrimonio de estas personas sea eventualmente objeto de recuperación de activos”.

Benítez pidió disculpas debido a la falta de mayor información, ya que varios periodistas preguntaron sobre el paradero de Peña tras abandonar el edificio. En la noche del viernes, el exmandatario fue detenido en su domicilio.

En la acusación que presentó la Fiscalía, que fue divulgada por ABC Color, se le atribuye a Peña que, desde su cargo como presidente, habría “intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales en UENO BANK S.A., entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido una relación económica y corporativa previa”.

En el documento también se hace referencia a “reuniones mantenidas los días 22 y 27 de agosto de 2024” entre Peña y Jorge Brítez, extitular del Instituto de Previsión Social de Paraguay, anteriores a la decisión de dicho organismo de “adquirir bonos financieros emitidos por UENO BANK S.A. por la suma de 250.000 millones” de guaraníes.

Está previsto que este sábado también declare Carvallo. Según ABC Color al menos ocho exdirectivos de la entidad financiera ya fueron imputados por “conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio”.