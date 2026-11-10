Gerardo Caetano: “No siempre ceder ante las demandas de los poderosos da buenos resultados”

El politólogo e historiador llamó a mantener una “cautela analítica” ante la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y consideró que las presiones de ese país en la región “no van a cesar”.

El politólogo e historiador uruguayo Gerardo Caetano brindó una entrevista a Paren el mundo, de la diaria Radio, en la que analizó los recientes resultados electorales en Estados Unidos y Brasil, así como sus posibles efectos. Advirtió que “no siempre ceder ante las demandas de los poderosos da buenos resultados”, ante la creciente injerencia del gobierno de Donald Trump en la región.

Consultado sobre la victoria electoral del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones del país vecino, Caetano recordó que su futura presidencia se enmarca “en un contexto muy difícil”, con “una región dominada” por gobiernos de ultraderecha. También por una fuerte presencia de la administración Trump, que ha llevado adelante “una política de presiones muy fuertes”.

“Lula era de las pocas voces que estaban quedando defendiendo una perspectiva de soberanía”, contextualizó el politólogo, que remarcó que el presidente estadounidense “intervino de manera desembozada en las elecciones brasileñas”. “Realmente fue una sorpresa”, sostuvo en referencia al resultado electoral, especialmente cuando una eventual derrota del presidente brasileño constituía un “cuestionamiento muy fuerte a los enfoques soberanistas”.

También notó que, simultáneamente, varios países de la región –como la Argentina de Javier Milei y el Paraguay del recientemente destituido Santiago Peña– “perfilan una inscripción internacional [...] extraordinariamente rara”. Acotó que eso implica “un alineamiento sin discusiones” tanto con “los Estados Unidos de Donald Trump” como con “el Israel del gobierno de [Benjamin] Netanyahu”. En esa línea, avizoró que la próxima Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que tendrá lugar en nuestro país el próximo mes, “va a ser una reunión difícil”.

Sin perjuicio de eso, subrayó que “la ratificación de Lula es una buena noticia”, ya que “habilita otro tipo de inserciones internacionales de América Latina por fuera de un esquema de subordinación con los Estados Unidos de Donald Trump”.

Consultado sobre si las recientes derrotas electorales de Trump y Netanyahu en Estados Unidos e Israel, respectivamente, pueden llevar a cambios en el alineamiento descrito, Caetano llamó a mantener cierta “cautela analítica”, ya que “no es claro lo que va a pasar” en ninguno de los dos lugares, así como tampoco en Brasil, donde “Lula va a tener que hacer grandes esfuerzos para obtener mínimos marcos de negociación”.

En particular, y con respecto al país norteamericano, el politólogo explicó que los resultados “abren muchos espacios de incertidumbre”, ya que si bien “la derrota fue categórica”, también hay “un conjunto de fenómenos realmente muy impactantes”. Por una parte, explicó que “quienes ganaron, los demócratas, tienen un partido en debate”, mientras que “del otro lado también se abren incertidumbres”. “Trump es impredecible”, precisó, si bien reconoció que luego de las elecciones el mandatario “no tiene la misma fuerza”.

“Esas incertidumbres nos deben llevar nuevamente a ver cómo se producen los acontecimientos, a no plantear escenarios que no están claros y a ver cómo esto se mueve en clave geopolítica”, resumió. Así, dijo entender que las injerencias del país del norte en la región “no van a cesar” y alertó sobre tomar posturas obsecuentes ante dichos desbordes.

“Creo que siempre, y mucho más un país pequeño como Uruguay, con tantas restricciones, tiene que buscar, con cautela, con diplomacia, digamos con sabiduría, la afirmación de ciertos principios que han pautado su política exterior en la larga duración, buscando apoyos sólidos en lo interno y buscando no quedar desguarnecidos en la visión exterior”, resumió.

Es así que se refirió a una serie de “líneas rojas” que nuestro país “no debe pasar”, entre las que se encuentran una eventual adhesión al Escudo de las Américas. “Me asusta un poco, y lo he señalado, ver a la oposición tan jugada en otra dirección”, reconoció el politólogo, que consideró que hay que trabajar sobre “principios ordenadores de lo que ha sido la política exterior uruguaya”.

Entre otros puntos, planteó que es razonable “partir de la base de que todos los partidos uruguayos reconocen que hay que flexibilizar el Mercosur”, postura que “puede ser el soporte para una política de Estado”, evaluó. De todos modos, puntualizó que “eso no puede llevar a la visión miope”, ya que “gobierne quien gobierne, ni Argentina ni Brasil aceptarían que Uruguay jugara ese rol completamente revulsivo”. “Hay que moverse con mucha más cautela”, puntualizó, “evitando golpes de timón inexplicables” e “intentando coherencia”, algo que “es muy importante, porque los gobiernos pasan y los países quedan“.