León XIV en Perú: “Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad”

Este viernes continúa la visita del líder religioso, marcada por cruces políticos ante la ausencia de la presidenta del país, Keiko Fujimori, en el último día de la gira.

El papa León XIV se encuentra en Perú, última escala de su gira regional por América del Sur, donde llegó en la tarde del miércoles desde Argentina, donde permaneció poco más de tres días.

El líder religioso permanecerá en territorio peruano hasta el lunes de la semana que viene, con visitas a varias localidades de las provincias donde trabajó durante décadas. Este viernes está previsto que se desplace al norte del país, a la ciudad de Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023.

La presencia del papa en Perú no estuvo exenta de controversias políticas, luego de que se aprobara la salida del país de la presidenta, Keiko Fujimori, para participar en la semana de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por lo que no estará presente para despedir al sumo pontífice. En una conferencia de prensa el miércoles en Lima, Fujimori aseguró que en ningún momento tuvo la intención de “desairar” al líder religioso, y dijo que su salida resulta “fundamental” para atender cuestiones de interés nacional.

“Hemos tratado de hacer malabares, tratar de cambiar la fecha y los horarios, y era imposible”, aseguró. “No politicen una llegada tan hermosa: el papa León nos va a dar una bendición, y es un momento de alegría, de unidad y de reconciliación para los peruanos”, sentenció.

Más allá de las idas y vueltas, la jornada del jueves comenzó con un encuentro con obispos en el Palacio Arzobispal de Lima, seguido de un ritual litúrgico en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Posteriormente, el papa expuso sobre “los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano”.

Entre otras cosas, se refirió a los “cambios culturales” que “han modificado los roles tradicionales” en la sociedad, y dijo que, si bien eso puede llevar a “nuevas actitudes” que pueden resultar “equivocadas”, oponerse a eso “no justifica la desigualdad” o “la subordinación”. “Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias”, resumió.

También se detuvo en el hecho de que “muchas familias están heridas y divididas por problemas económicos”, así como también afectadas “por la irrupción de los vicios”. También advirtió por su exposición al avance tecnológico, que “tiene el riesgo de suplantar la convivencia real”. En suma, llamó a trabajar en “la conquista conjunta de un bien mayor, para que la riqueza y los recursos de la sociedad no se orienten exclusivamente al beneficio de unos pocos”.

“Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad”

La gira de León XIV por Perú comenzó el miércoles con su llegada a la ciudad costera de Callao, desde donde se desplazó a Lima. Allí fue recibido por Fujimori en el Palacio de Gobierno, con quien tuvo una conversación privada. Después habló ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, y luego de referirse a la “historia milenaria, formada por pueblos de diversas lenguas y tradiciones” del país andino, remarcó que “la unidad de un pueblo se fortalece cuando esas diferencias encuentran su lugar y cada persona contribuye desde su propia historia y sus convicciones”.

De esa forma, instó a la presidenta a atender “las necesidades de quienes están lejos”, algo que “requiere una especial paciencia cuando se afrontan desacuerdos”. “Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad”, afirmó el sumo pontífice, que prestó servicios como misionero en varias localidades peruanas durante la dictadura de Alberto Fujimori –padre de la actual mandataria– en la década de 1990. Es así que animó a los presentes a “cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición”, un grupo de “cualidades que sostienen la confianza entre las personas y dan solidez a la vida de las instituciones”.