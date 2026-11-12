Lula y Delcy Rodríguez se reunieron en Turquía y se comprometieron a relanzar la relación bilateral

“Reafirmé mi determinación de estrechar los vínculos con todos los países de América del Sur durante mi próximo mandato”, declaró el mandatario brasileño.

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En el marco de la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se está desarrollando en la ciudad turca de Antalya, este miércoles el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encuentro considerado muy importante para las partes en el afán del restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En una publicación en su cuenta de X, Lula informó que ambos gobiernos manifestaron su disposición a elevar el diálogo diplomático al más alto nivel y avanzar en las negociaciones comerciales. “Expresamos nuestra disposición a retomar plenamente la relación bilateral, al más alto nivel”, afirmó el presidente brasileño, de acuerdo con lo que consignó el portal Brasil 247.

El acercamiento de este miércoles marca una nueva etapa en la relación entre Brasilia y Caracas, después del distanciamiento provocado por la falta de reconocimiento internacional de la elección del expresidente Nicolás Maduro en julio de 2024. En aquel momento, cuando las pruebas de fraude electoral en favor del oficialismo eran inocultables, Lula cuestionó al entonces mandatario venezolano, lo que causó un notorio enfriamiento en las relaciones entre los dos países.

Pero Lula viene dando pasos para normalizar la relación con Venezuela. Poco después de asumir el cargo de presidenta encargada, Delcy Rodríguez fue llamada por el mandatario brasileño, y en junio de este año Brasil envió ayuda humanitaria al país caribeño luego de los dos terremotos que causaron miles de muertos.

La reunión de este miércoles en Antalya entre los mandatarios y sus delegaciones también dio lugar a gestiones para la revisión de acuerdos comerciales, el debate sobre los aranceles que gravan los vehículos brasileños y la preparación de una visita del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, a Caracas antes de que finalice el año.

Lula destacó la relevancia económica de las relaciones comerciales entre ambos países y mencionó las recientes misiones de empresarios brasileños al país vecino, realizadas con el objetivo de identificar oportunidades de negocio.

Según Lula, Delcy Rodríguez propuso una iniciativa concreta para dar continuidad a las conversaciones. “La presidenta Delcy sugirió que Brasil envíe a Caracas una delegación negociadora para tratar estos temas”, relató el líder del Partido de los Trabajadores.

La propuesta abre el camino a una nueva ronda de negociaciones técnicas, destinada a examinar las condiciones comerciales y posibles cambios en las normas que afectan al intercambio de productos entre ambos países.

La cooperación energética también ocupó un lugar destacado en la reunión. Lula y Delcy Rodríguez analizaron la posibilidad de ampliar la presencia de inversiones brasileñas en la industria petrolera venezolana. Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, mientras que Brasil posee experiencia en la exploración y producción de crudo además de capacidad tecnológica e industrial vinculada al sector de la mano de la poderosa Petrobras.

El diálogo entre los gobiernos podría abrir nuevas oportunidades de cooperación energética, aunque durante el encuentro no se anunciaron montos de inversión ni proyectos específicos.

El viaje del ministro Silveira a Caracas debería permitir profundizar las conversaciones sobre el sector petrolero e identificar posibles iniciativas de interés común.

Además de los asuntos económicos, el encuentro reafirmó la prioridad que el presidente brasileño otorga al acercamiento diplomático con los países vecinos.

Lula vinculó el entendimiento con Venezuela a su estrategia de política exterior para el próximo mandato presidencial, que comenzará el 5 de enero destacando su interés en fortalecer las relaciones regionales. “Reafirmé mi determinación de estrechar los vínculos con todos los países de América del Sur durante mi próximo mandato”, declaró el mandatario brasileño.