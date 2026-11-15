Sigue la crisis migratoria en Islas Canarias, donde solo en noviembre llegaron de manera irregular cerca de 10.000 personas

Soldados del Ejército español, desplegados desde las Islas Canarias, hacen guardia en el paso fronterizo de Benzú, entre Marruecos y España, en Ceuta, el 22 de setiembre.

Mientras en todas partes de España la campaña electoral rumbo a las elecciones del 29 de noviembre comenzó de manera intensa a 15 días de los comicios, con actos protagonizados por los principales líderes políticos del país, la realidad dominante es otra en Islas Canarias, el territorio español más alejado de la península ibérica.

Desde el comienzo de noviembre las llegadas de embarcaciones precarias provenientes de África son intensas y la guardia costera está realizando decenas de rescates diarios. En total se estima que son cerca de 10.000 las personas que llegaron a Canarias procedentes principalmente de Senegal, Gambia, Mauritania y Guinea-Bisáu.

Este domingo llegaron a la isla El Hierro, la más occidental de Canarias, seis nuevas embarcaciones con 1.049 personas, tras la jornada del sábado en la que tocaron costa canaria 13 barcos con 1.317, entre ellos más de un centenar de menores de edad. Los servicios de emergencias cuentan con que el número de embarcaciones vaya aumentando en las próximas horas, de acuerdo con lo que consignó Radio Televisión Española.

Entre las razones que están provocando la intensificación de la llegada de barcos desde África hacia Canarias están los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se están celebrando en Dakar, la capital senegalesa, lo que llevó a que se trasladaran miles de efectivos de seguridad desde otros puntos del país, debilitando así los controles en las costas.

Mientras tanto, en Gambia el comienzo de la campaña electoral también está siendo un factor de distracción para las autoridades costeras.

Pero el gobierno autonómico de Islas Canarias, presidido por Fernando Clavijo, quien es el líder de Coalición Canaria, reclamó al gobierno de Pedro Sánchez más ayuda para poder afrontar la crisis migratoria planteada. Si bien durante la semana el Ejecutivo declaró la emergencia migratoria en Canarias con una partida inicial de algo más de 15 millones de euros destinados al incremento de plazas estatales y a agilizar los traslados, la situación está desbordando las capacidades de la isla.

Uno de los puntos más críticos es la saturación asistencial que soporta el personal médico de la isla El Hierro, donde viven de manera permanente 12.000 habitantes. Muchas de las personas que llegan al territorio canario precisan asistencia médica, por lo que es una necesidad totalmente prioritaria, más allá de que también lo sea atender las necesidades básicas de las personas que arriban en buen estado de salud.

El alcance de la presión migratoria que soporta El Hierro lo pudo comprobar de primera mano el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien este domingo visitó el puerto de La Restinga junto al presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

De acuerdo con lo que informó el diario El Mundo, ambos fueron testigos del desembarco de migrantes sobre las 14.00 (hora española), ya que las embarcaciones procedentes de África continuaron llegando durante el domingo: 993 personas en seis barcos, lo que elevó a 3.163 personas las llegadas a la isla durante el fin de semana.

Lo que está sucediendo en el caso de El Hierro es impactante porque hasta 2022 las llegadas de migrantes en barcos eran residuales y ni siquiera existía en el lugar un Centro de Atención Temporal de Inmigrantes. Pero a partir de ese año el lugar se convirtió en el epicentro del fenómeno migratorio.

En 2024, año récord con 46.843 llegadas a Canarias, El Hierro recibió 23.994 personas, el doble de su población. En 2025, fueron 10.760, el 60% de las 17.788 que desembarcaron en Islas Canarias.