Alemania: 8.300 muertes más de lo habitual a finales de junio

El último fin de semana del mes pasado fue extremadamente caluroso y, según las nuevas cifras de la Oficina Federal de Estadística, costó muchas más vidas de las que se sabía.

Las consecuencias fatales de la ola de calor a finales de junio son, aparentemente, aún más dramáticas de lo que se conocía hasta ahora. Según cifras publicadas el martes por la Oficina Federal de Estadística, 20.846 personas murieron en Alemania solo entre el viernes 26 y el martes 30 de junio. Eso supone la asombrosa cifra de 8.346 más de lo que habría sido de otro modo.

El último fin de semana de junio se midieron las temperaturas más altas jamás registradas en Alemania. En su punto máximo, alcanzaron 41,7 grados en el Oder en Brandeburgo. En todo el país, la temperatura media alcanzó nuevos extremos, con unos inusualmente altos 37 grados el sábado. Esto provocó un estrés extremo en las salas de urgencias de los hospitales de todo el país.

Normalmente, se contabilizan una media de 2.500 muertes al día. En la tabla de la Oficina Federal de Estadística, que se remonta a enero de 2021, el número alcanzó los 3.500 como mucho cuando hubo olas de gripe. El valor más alto jamás registrado se midió poco antes de la navidad de 2022, cuando se contabilizaron 4.225 muertes en un solo día. Normalmente mueren menos personas en verano que en invierno. No obstante, según las cifras publicadas el martes, el máximo anterior fue superado tres veces a finales de junio. El nuevo máximo se contabilizó el lunes, cuando las temperaturas ya habían caído en todo el país. 4.724 personas murieron. Eso es casi el doble de lo que se habría podido esperar. Si las muertes se combinan con la curva de temperatura, la conexión es claramente visible.

Advertencias ya a principios de junio

A diferencia de años anteriores, cuando las olas de calor solían limitarse a unos pocos días y a regiones limitadas del país, Alemania, como gran parte de Europa, sufrió una cúpula térmica que se desplazó muy lentamente de oeste a este durante casi dos semanas. La duración de esta fase hizo que apenas refrescara por la noche, lo cual es extremadamente estresante, especialmente para grupos vulnerables como las personas mayores.

Una iniciativa de más de 150 organizaciones había advertido sobre las consecuencias de tales cúpulas de calor a principios de junio. Alemania está muy poco preparada para olas de calor prolongadas, que, como resultado del cambio climático, son cada vez más probables. Estas fases de calor, advirtieron los expertos, podrían causar hasta 10.000 muertes en pocos días. Lo que parecía una distopía, parece haberse confirmado apenas dos semanas después.

Cifras preliminares

Las cifras de defunciones de la Oficina Federal de Estadística son provisionales. Normalmente aumentan debido a retrasos en los registros. La semana pasada la oficina había contabilizado 4.452 muertes el domingo más caluroso. Ahora la cifra ha sido revisada al alza hasta 4.724. Cuántos de ellos murieron realmente por el calor solo puede estimarse. El Instituto Robert Koch (RKI) recién publicará el jueves su próximo análisis semanal sobre la mortalidad por calor, que tomará en cuenta los últimos días de junio y los primeros días de julio. En el último informe, el RKI había estimado el número de muertes por calor este año en 5.120. Es probable que el próximo informe supere el récord establecido en 2018, aunque el verano apenas acaba de comenzar.

La experiencia ha demostrado que las cifras de la RKI son inferiores a las de la Oficina Federal de Estadística porque no solo calcula la mortalidad absoluta excesiva, sino que utiliza un modelo de cálculo detallado que tiene en cuenta otros factores. Sin embargo, algunos científicos suponen que los números reales podrían ser incluso mayores.