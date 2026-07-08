Claudia Sheinbaum reaccionó con dureza ante la muerte de otro ciudadano mexicano bajo custodia del ICE

Claudia Sheinbaum, durante conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 8 de julio de 2026.

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos, a los connacionales”, expresó la mandataria; Con este caso suman 19 fallecimientos de mexicanos a manos de personal migratorio en Estados Unidos en lo que va de este año.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el miércoles durante su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional que su gobierno está preparando nuevas acciones jurídicas tras la muerte de otro mexicano por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a lo que informó la agencia dependiente del gobierno de Estados Unidos, el martes murió en un hospital de la ciudad de Houston el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araújo, que había sido baleado por agentes del ICE luego de que el migrante mexicano intentara huir durante el operativo de su detención.

Al respecto, la mandataria afirmó que su gobierno ya prepara nuevas medidas jurídicas, luego de que en ocasiones pasadas hayan enviado notas diplomáticas, instruido a los consulados a realizar visitas diarias a los centros de detención e incluso que se hayan presentado las muertes de mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas. Ya lo va a presentar la Secretaría de Relaciones Exteriores”, expresó Sheinbaum, de acuerdo a lo que informó el portal mexicano Animal Político.

Con este caso suman al menos 19 fallecimientos de mexicanos a manos de personal migratorio en Estados Unidos. Luego de la muerte de cada connacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió notas diplomáticas; sin embargo, estas no han surtido efecto para detener la muerte de migrantes.

“Nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención cuando su única falta, pues, es no tener papeles, aun cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces, no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia”, afirmó la mandataria respecto a las medidas adoptadas por su gobierno, consignó el portal mexicano El Informador.

En el mes de junio, el titular de la SRE, Roberto Velasco, informó que alrededor de 14.000 mexicanos y mexicanas se encontraban detenidos de manera provisoria en instalaciones de ICE y también de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Estas personas estarían a la espera de ser repatriadas, mientras que otras cuentan con recursos legales interpuestos en contra de su repatriación y están aguardando a que estos sean resueltos.

A la par de dar seguimiento a estas detenciones, Velasco afirmó que el gobierno continúa exigiendo el esclarecimiento de los casos de mexicanos que murieron tras haber sido detenidos por agentes del ICE.

A pesar de haber presentado varios escritos formales ante el Departamento de Estado, el canciller señaló que las autoridades estadounidenses aún no han informado sobre el estatus de las investigaciones.

A propósito de esta situación, el diplomático austríaco Volker Türk, quien es el titular de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, solicitó el 26 de junio que el gobierno de Estados Unidos realice indagatorias independientes sobre los decesos registrados en las instalaciones del ICE, calificando el aumento de víctimas como una situación alarmante.

Con base en estadísticas gubernamentales estadounidenses mencionadas por el funcionario, se contabilizaron 18 defunciones en los primeros cinco meses de este año, cifra que asciende con un caso adicional en junio, más el registrado esta semana.

Türk describió estos números como alarmantes, especialmente al contrastarlos con los 11 fallecimientos reportados en 2024 y los 33 ocurridos a lo largo de 2025.

En un comunicado oficial, el Alto Comisionado demandó que se ejecuten indagaciones imparciales, ágiles y eficaces sobre cualquier muerte bajo custodia del ICE. Türk enfatizó la necesidad de exigir responsabilidades por transgresiones legales y garantizar los derechos de los familiares de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. Finalmente, señaló que la ausencia de transparencia sobre los motivos de estos decesos perjudica la rendición de cuentas.