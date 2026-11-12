Cuerpos endeudados con perspectiva de género

En la última década, el movimiento feminista latinoamericano ha movilizado conciencias y visibilizado las múltiples formas de opresión que padecen las mujeres y los cuerpos feminizados en sociedades neoliberales atravesadas por femicidios, transfemicidios y travesticidios. Hoy, a esta realidad se suma la deuda como dispositivo de explotación y control patriarcal, capitalista y colonial, que aterriza en la economía doméstica y restringe la posibilidad de una vida autónoma y digna, haciendo urgente la proclama “¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”.

Una lectura feminista de la deuda es deseable y posible

Desde 2016, las activistas e investigadoras argentinas Verónica Gago y Luci Cavallero, en el marco organizativo de las llamadas “huelgas feministas internacionales”, han desarrollado un pensamiento revelador sobre las formas invisibilizadas de violencia neoliberal. Sus reflexiones se presentan como “ideas‑fuerza” que permiten leer el endeudamiento de las economías domésticas en clave feminista, especialmente en el contexto argentino pero con clara aplicabilidad al territorio uruguayo.

El propósito consiste en mostrar la máscara poco humana del neoliberalismo y en promover la desobediencia, la alteración y la transformación estructural del orden desigual y discriminatorio que nos somete. En este contexto, el neoliberalismo se concibe como una nueva fase del capitalismo machista, que vulnera la integridad de las mujeres y los cuerpos feminizados al reforzar la minusvaloración, la exclusión, la marginación y la desigualdad naturalizada, aunque no natural, entre los géneros.

Todo ello con el fin de sostener una “colonización financiera” orientada a reproducir relaciones sociales desiguales y a perpetuar la explotación económica de los cuerpos mediante la apropiación de su fuerza de trabajo, su autonomía y su deseo, en beneficio de la expansión y acumulación del capital en manos estratégicamente interesadas y masculinizadas.

El éxito de esta forma de financiarización colonial radica en su capacidad para captar y extraer valor de sectores que no suelen reconocerse como economías productivas. Tal es el caso de los trabajos domésticos, reproductivos y comunitarios, sostenidos por poblaciones consideradas de “alto riesgo” de pago debido a la ausencia de salarios fijos, la prevalencia de ingresos informales, subsidios estatales o, directamente, la falta de remuneración.

El sector financiero admite la “heterogeneidad laboral” como una oportunidad de expansión, al identificar en ella una capacidad de endeudamiento que se traduce en potencial de pago. Prueba de ello es el alcance exorbitante de la deuda, ofertada como una “democratización del acceso al crédito” y promovida bajo el discurso de la “inclusión financiera” de las mujeres y los cuerpos feminizados.

Una lectura feminista busca visibilizar la deuda, revelándola como lo que verdaderamente es: un problema estructural que naturaliza la experiencia de encontrarnos “haciendo cuentas solas”, cuando en realidad es producto de políticas de austeridad que reducen salarios y subsidios que terminan traduciéndose en más trabajo no remunerado.

El efecto primario que se persigue es mantener a estas poblaciones en condición de endeudamiento permanente. La estrategia consiste en aprovechar su vulnerabilidad para incorporarlas en una relación prolongada de dependencia estructural, subordinada a la imposición de un “deber ser” que, para sostenerse, obliga al cuerpo endeudado a aceptar cualquier forma de trabajo o servidumbre involuntaria, sin importar el sueldo ni las condiciones laborales.

La deuda feminizada obliga a los cuerpos a convertirse en mercancía, erosionando su autonomía y derivando en la imposibilidad de decir “no” cuando desean hacerlo: la deuda las vuelve dependientes de relaciones familiares violentas de las que buscan escapar. En este sentido, el endeudamiento se convierte en una verdadera plaga que reproduce y profundiza las condiciones de humillación de mujeres, lesbianas, travestis y personas trans.

La deuda feminizada como una forma de explotación transversal

La obligación de la deuda no es solo económica, sino también social y moral, funcionando como un dispositivo de moralización que cultiva sentimientos de culpa, vergüenza y fracaso. El lenguaje financiero contribuye en la existencia de esa lesión al instalar la creencia de que las jefas de hogares monoparentales, las trabajadoras precarias y las desempleadas pueden alcanzar autonomía convirtiéndose en “empresarias de sí mismas”, bajo el supuesto de que son buenas administradoras, pagadoras ejemplares y deudoras responsables.

Lo cierto es que la financiarización busca convertir al sujeto de crédito en una persona dependiente de una acumulación compulsiva de deudas, que incluso le permita cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Ahora bien, ¿puede considerarse legítima una deuda contraída con un prestamista cualquiera ante la necesidad urgente de llegar a fin de mes y acceder a la canasta básica? ¿Es legítimo el endeudamiento que surge al tener que pagar por un servicio esencial? En última instancia, ¿quién le debe a quién cuando se trata de suplir las necesidades básicas que sostienen la vida concreta de las personas? En respuesta, se denuncia que el capitalismo sostiene una deuda histórica y negada hacia dichos cuerpos, al no reconocer que el sistema patriarcal se ha beneficiado de las tareas históricamente devaluadas, mal remuneradas e invisibilizadas, generando una riqueza selectiva y distribuida de manera desigual según el sexo y el género.

Un gesto feminista de lucha y emancipación

En resumen, una lectura feminista busca visibilizar la deuda –“sacarla del clóset”, como señalan las autoras–, revelándola como lo que verdaderamente es: un problema estructural que naturaliza la experiencia de encontrarnos “haciendo cuentas solas”, cuando en realidad es producto de políticas de austeridad que reducen salarios y subsidios que terminan traduciéndose en más trabajo no remunerado. Actúa injustamente como castigo moral, lo que alimenta un sentimiento de culpa y vergüenza que habla falsamente de la responsabilidad que tenemos como deudoras, emprendedoras y cuidadoras. También constituye un mecanismo funcional que opera de manera diferenciada según el sexo y el género, materializándose en territorios concretas, y responde a una lógica de obediencia impuesta por una bancarización patriarcalmente violenta, pero susceptible de transformarse algún día en desobediencia colectiva.

Esta desobediencia será posible cuando, al confrontar la deuda, desarmemos los mandatos de género que perpetúan nuestra situación injusta de existencia. Me sumo a esta iniciativa conspirativa.