Cuerpos que ocupan espacio

Con la llegada del calor, la presión sobre los cuerpos alcanza su punto de ebullición. El verano se vende en los medios y en el mercado como una amenaza y no como una estación para disfrutar. Se activa la maquinaria de la “operación bikini”, las dietas relámpago y las rutinas para “llegar a tiempo”. Nos han educado para creer que para habitar la playa, la piscina o la ropa ligera primero hay que pedir permiso, pedir disculpas o transformar la propia anatomía.

Vivimos rodeadas de mensajes que nos dictan continuamente cómo deberíamos vernos: qué peso alcanzar, qué ropa vestir, cómo disimular el paso del tiempo, qué partes ocultar y cuáles exhibir. Sin embargo, este malestar no es casual ni individual; responde a una arquitectura económica bien diseñada. Es el capitalismo de la inseguridad: una industria masiva que fabrica problemas ficticios para vender soluciones inmediatas en forma de cremas antiedad, dietas restrictivas, cirugías o productos light.

El problema se visualiza también en la industria de la ropa. La Revolución Industrial introdujo el concepto de talla estándar para abaratar costos de fabricación: menos tela, menos costos. Pero ¿por qué debemos adaptarnos a la ropa, y no la industria textil adaptarse a los cuerpos? La norma de la talla única convierten a la diversidad biológica en una “falta personal” o una “falta de disciplina”. Pero si la sociedad aceptara que los cuerpos humanos tienen formas, proporciones y ritmos metabólicos tan variados como los árboles, los animales o las flores, colapsaría una de las industrias más lucrativas del planeta: la industria de la insatisfacción.

Para sostener este engranaje, el mito de la belleza genera un estándar inalcanzable por definición. Si el ideal fuera alcanzable, la industria colapsaría. Por lo tanto, las mujeres debemos habitar en un estado continuo de “falta” o imperfección. Como señala la socióloga Esther Pineda en Bellas para morir, la violencia estética no es un asunto trivial, sino que “ejerce una presión perjudicial y formas de discriminación sobre las mujeres para obligarlas a responder al canon de belleza imperante”. Pineda recuerda, además, que estos cánones y estereotipos han sido una construcción sexuada y patriarcal: creados por los hombres y para el disfrute de ellos, pero asumidos como un mandato obligatorio por las mujeres.

Ya lo advertía la ensayista Naomi Wolf: “Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres; está obsesionada con la obediencia de las mujeres”. Con esta premisa, desmontaba hace tres décadas uno de los dispositivos de control social más silenciosos y eficaces de la modernidad. Lejos de ser una búsqueda estética inocente o una simple cuestión de salud, la exigencia histórica de reducir nuestro tamaño físico funciona como una metáfora literal de reducir nuestra presencia política, económica e intelectual. Un cuerpo hambriento, agotado o perpetuamente preocupado por el recuento de calorías es un cuerpo con menos energía para protestar, liderar e incidir en lo público.

El verano se vende en los medios y en el mercado como una amenaza y no como una estación para disfrutar. Se activa la maquinaria de la “operación bikini”, las dietas relámpago y las rutinas para “llegar a tiempo”.

Esta lógica de control cala hasta en lo más cotidiano y biológico: la alimentación. La cultura de las dietas ha transformado el acto de comer en un terreno moral. Alimentos hipercalóricos o sustanciosos se asocian a la “culpa”, mientras que las versiones restringidas o light encarnan la “virtud”, el “autocontrol” y la “pureza”, atributos históricamente exigidos a lo femenino. Mientras a los hombres socialmente se les estimula a alimentarse para ganar fuerza, masa y rendimiento, a las mujeres se les enseña a consumir para mantenerse pequeñas, contener el apetito y pesarse demasiado.

Alimentarnos no debería convertirse en una batalla diaria contra nuestra propia anatomía. Existe una frontera clara entre nutrirnos para disfrutar, cuidar nuestra salud y habitar con plenitud la vida, y vivir pendientes de restringir, compensar o “quemar” lo que comemos.

La diversidad es lo normal. La diversidad física ha sido una herramienta de supervivencia a lo largo de la historia de nuestra especie; la genética humana abarca una infinidad de estructuras óseas, distribución de grasa, masa muscular y metabolismos. Esa es la verdadera norma.

Nuestros cuerpos no tienen que ajustarse a moldes ajenos ni pedir disculpas por existir. El problema nunca ha sido nuestra corporalidad, sino una estructura social que nos enseña a mirarnos con vergüenza, a compararnos y a sentir que nunca somos suficientes. ¿Quién se beneficia de nuestra inseguridad y de la sensación de estar siempre en falta? ¿Tiene sentido reducir la biología humana a unas medidas estándar? Frente al capitalismo de la inseguridad y la violencia estética, reclamar el derecho a habitar la propia corporalidad y a ocupar espacio (físico, mental y político) es, hoy más que nunca, un acto fundamental de resistencia.