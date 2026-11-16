Pegagogías: las (no tan) nuevas derechas (VI)

La muerte es la paradójica salvación del torturado, es lo que está por venir, pero nunca llega. La tortura no aniquila, destruye en vida. Es el semblante perverso y despiadado de la eternidad que se cumple en una repetitividad sin fin, dice la filósofa italiana Donatella Di Cesare en Tortura (2016). Cada movimiento corporal de autodefensa del torturado se convierte en mayor sufrimiento. Los instrumentos de la tortura han sido elaborados con una matemática crueldad que el menor movimiento reflejo de preservación se transforma en una fuerza insoportable contra el cuerpo, expresa la filósofa francesa Elsa Dorlin en Defenderse. Una filosofía de la violencia (2017). Incluso algunos dispositivos de tortura excitan los reflejos, el movimiento inevitable, para causar mayor dolor. Por esa razón, Dorlin dice que gobernar a través de la tortura es intervenir a la escala del músculo. Cuando se logra gobernar el impulso nervioso, queda claro que la preservación de la vida no depende del torturado, sino del poder que tortura.

La tortura no es una finalidad en sí misma, sino un medio del terror para restaurar el poder y demostrar quiénes tienen derecho y acceso a las técnicas marciales, y quiénes tienen que estar desarmados de marcialidad. Como dice Franz Kafka en “En la colonia penitenciaria” (1919), “al condenado se le escribirá en el cuerpo “¡honra a tus superiores!” y, podríamos agregar, al público de la tortura se le comunicará la “verdad” sobre el poder.

La ilustración cargó fuerte contra la tortura. Di Cesare sostiene que la modernidad europea creyó haberla eliminado para siempre. Entre 1740 y 1789, varios estados la abolieron (Prusia, Sajonia, Francia, Toscana, Sicilia). La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 prohibió el exceso de rigor en la detención y el castigo.

Nada de ello impidió los terrores posteriores. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 expresó que “nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Décadas después, cuando en Uruguay quedaban unos meses de dictadura militar, las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (adoptada en diciembre de 1984, en vigor desde 1987). En su artículo 2, la Convención afirma que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.

Tras el largo proceso de intento de eliminación de la tortura, comenzó un recorrido inverso donde esta pasó a existir en los márgenes, a escondidas y en silencio, en las guerras y en los conflictos, de ayer y de hoy, pero también en las modernas instituciones (particularmente, la cárcel) llamadas al progreso. La tortura no ha sido suprimida ni superada; incluso parece crecer la demanda formal de autorizarla. El politólogo y filósofo alemán Uwe Steinhoff, de la Universidad de Hong Kong, se pregunta por qué es tan malo torturar si a veces matar está justificado; que lo maten a uno parece ser algo peor que ser torturado. La tortura siempre es una conducta ofensiva y nunca puede presentarse moralmente como una defensa legítima, le contesta Di Cesare.

A inicios del siglo XXI hemos visto una política y un derecho antiterroristas que habilitan por expediente las oportunidades para torturar. No pocos estados formalmente democráticos que declaran ilegal la tortura la ponen en práctica más o menos a escondidas, invocando políticas de emergencia, apelando a la excepcionalidad. Cuando esto sucede, los estados democráticos tratan de restringir y de hacer inversiones sobre la definición de la tortura, puesto que la violencia siempre se interpreta en un campo de poder discursivo con realizaciones tácticas de carácter fantasmático, dice Judith Butler en La fuerza de la no violencia (2020).

Un ejemplo de ello es la Patriot Act (2001-2015) en Estados Unidos tras los atentados del 11 de setiembre de 2001. Con ello comenzó la “guerra contra el terrorismo” que creó un nuevo derecho de excepcionalidad antiterrorista y sus categorías: el “combatiente ilegítimo” desprotegido del derecho internacional (Convenios de Ginebra, Convenciones de La Haya, etcétera) que puede recibir “interrogatorios coercitivos”, que no reciben el nombre de tortura, en “tribunales militares de excepción para sospechosos de terrorismo”.

Un ejemplo más reciente puede ser la estrategia de contraterrorismo de Estados Unidos de mayo de 2026. El documento considera como grupos terroristas a “narcoterroristas y pandillas transnacionales”, “terroristas islamistas heredados” y “extremistas violentos de izquierda, incluidos los anarquistas y los antifascistas”. El texto las presenta como “nuevas categorías y combinaciones de actores violentos que hacen que las formas establecidas de luchar contra el terrorismo sean insuficientes u obsoletas”. Se excluye a las agrupaciones de extrema violencia de derecha y fascista en ese collage de religión, ideología y grupos dedicados al mercado de las drogas ilegalizadas. El documento subraya la necesidad de innovar las formas de enfrentar a los grupos terroristas sin dar pistas, pero se puede intuir el contenido omitido con el caso Hasan.

A inicios del siglo XXI hemos visto una política y un derecho antiterrorista que habilita por expediente las oportunidades para torturar.

El 3 de diciembre de 2026, un pelotón de fusilamiento ejecutará al exmayor del Ejército estadounidense Nidal Hasan (psiquiatra militar, criado en una familia de origen palestino). Hasan asesinó a 13 soldados desarmados en un centro médico de la base de Fort Hood en 2009. Si bien su pena de muerte estaba asegurada antes de conocerse la sentencia, lo que nadie se imaginaba es que lo ejecutará un pelotón de fusilamiento, algo que no ocurre desde la Segunda Guerra Mundial. En principio se había anunciado que la ejecución se transmitiría en directo, pero finalmente se revirtió esa decisión. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había denunciado como una forma de tortura la decisión de transmitir en vivo el fusilamiento de un condenado a muerte. ¿Qué tenemos acá? Hasan no puede hacer nada, pero existe. La cuestión es qué se puede producir con él, con su vida o con su muerte. ¿Aterrorizar a los terroristas? ¿Alimentar a la comunidad vengativa? Ojo por ojo, terror por terror, en la era que llamamos civilización. El terror invoca a la tortura para restaurar el poder, dice Di Cesare.

La transmisión en vivo de la ejecución de Hasan que se había proyectado en un primer momento por iniciativa del secretario de Guerra Pete Hegseth recuerda la viralización de las decapitaciones de ISIS. En Topología de la violencia (2013), Byung-Chul Han sostiene que la violencia positiva hipercomunica y exige hiperatención. La violencia es más psíquica que externa, se dirige al sujeto por medio del mismo sujeto. Si fuera por Hegseth, quien recientemente estuvo sometido a un impeachment en la Cámara de Representantes por su rol en la guerra de Irán (el resultado fue de 211 votos a favor de Hegseth contra 204 en contra), la muerte de Hasan estaría disponible en reels y sería reproducida por youtubers. Estaríamos ante un hecho viral pornografiado por millones de influencers y granjas de bots. Del otro lado, una demanda colérica se hubiera entretenido con el espectáculo de la muerte. Algunos tendrían los bolsillos llenos de criptoactivos con los derechos de streaming. El cadalso de la plaza pública estaría on demand. A qué ha llegado la humanidad. Sigamos.

La tortura no restablece la justicia, sino que reactiva el poder. ¿Qué poder? La ejecución de un terrorista es una de las formas más débiles de poder de acuerdo con Han en Sobre el poder (2005). Es débil porque recurre a la mera violencia física para buscar obediencia y castigar la desobediencia. El signo del poderoso se manifiesta con absoluta claridad cuando los súbditos expresan por sí mismos la voluntad del soberano, como si fuera su propia voluntad. Esta expresión se siente, en realidad, como algo que haría de todos modos. La respuesta interior, enfática, es la mayor señal de que se está ante un gran poder. Una respuesta que elabora el influjo del exterior. Para Han, hay un interjuego entre la estructura y la agencia. De este modo, el gran poder se alcanza cuando la libertad y el sometimiento coinciden totalmente, ya que el poder libre significa que el otro obedece libremente. En otras palabras, el yo realiza en el otro sus propias decisiones o, lo que es igual, el yo continúa en el otro sin violencia. Cuando esto sucede, el soberano tiene un amplio espacio para sí mismo, puesto que la continuidad del poder en los otros es su gran poder.

La tortura se ubica en el campo del decidere (latín) en contraposición con parler (francés). Mientras la segunda significa hablar con el otro, parlamentar y discutir, la primera es cortar, terminar con parler. La palabra se corta decidiendo matar al enemigo, dar muerte física o simbólica. Cuando se deja sin voz, cuando no se escucha ni se registra, no hay lugar para la política, dice Butler. La dictadura procede sin discusión, reduce el lenguaje al mínimo.

Han trae esta diferenciación en su revisión crítica de los modelos teóricos de Benjamin, Schmitt y Agamben (expuestos en columnas anteriores). Lo hace para resaltar que la actividad política aparece como mediación y reconciliación (hydro) y como ataque y sometimiento (petra). Mientras el primero maximiza el derecho en la organización de la vida con apertura a modificarlo mediante la liberación (política de la amistad aristotélica), el segundo minimiza el derecho y lo cierra al cambio (política de la enemistad schmittiana). Para Han lo genuinamente político es la vida en común, no es la violencia, los enemigos o el derecho. La decisión de convivir con otros nos vuelve políticos, en algún sentido. El poder político se funda entonces en la vida en común, en la negociación sin desdibujar las ideologías, porque, de lo contrario, se vacía lo político y termina resultando espectáculo y escenificación mediática de lo que en el fondo es igual.